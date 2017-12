Kolme bussifirmaa yhdistÃ¤Ã¤ voimiaan – kerimÃ¤kelÃ¤inen Linja-autoliike S. Kosonen mukana yritysten yhteenliittymÃ¤ssÃ¤

Kolme eri liikennöitsijää aikoo mullistaa itäisen Suomen matkailutarjontaa muodostamalla uuden yhteistyömallin alueelle.

Valmiiden matkapakettien tarjontaa lisätään tuntuvasti, päällekkäisyyksiä karsitaan ja reittejä yhdistellään.

– Kilpailun sijasta esimerkiksi Tarttoon mennään yhdellä täydellä kuin kolmella puolityhjällä autolla, kertoo Linja-autoliike S. Kososen toimitusjohtaja Jyrki Kosonen.

Kerimäkeläinen Kosonen on yksi kolmesta hankkeen vetäjistä. Talvisaikaan yhtiöt tekevät matkoja muun muassa Baltian maihin ja kesällä Ruotsiin.

Alalla jo vuosikymmeniä toimineet linja-autoalan yritykset Liikenne O. Eteläpää Oy (Savitaipale), Linja-autoliike S. Kosonen Oy (Kerimäki/Joensuu) sekä Liikenne Vuorela Oy (Miehikkälä) ovat sopineet uuden toimintamallin aloittamisesta Kaakonkulman ja Itä-Suomen seudulla.

Yritykset ovat monille tien päältä tuttuja, ja nyt toimintaa on yhdessä päätetty laajentaa vielä entistä enemmän valmismatkojen tuottamiseen. Matkatarjonta kasvaa nykyisestä tuntuvasti ja tarpeeton kilpailu on vaihtumassa yhteisiksi suunnitelmiksi.

– Yhteistyö on voimaa. Olemme tehneet paljon yhteistyötä jo aiemminkin, ja tiedämme toistemme tavat toimia sekä jaamme samanlaiset arvot, Jyrki Kosonen kertoo.

Kososen mukaan ajatus yhteistyöstä lähti, kun hän huomasi, että ihmiset Itä-Suomen ja Kaakon seudulla ovat innokkaita matkaamaan.

Matkaajat myös pitävät siitä, että matkan voi varata paikallisesta toimistosta.

– Meillä ei ole raskaita myyntiorganisaatioita, joten tuttu ihminen vastaa puhelimeen ja matkavaraus käy vaivattomasti. Paikallisuus sekä hyvällä tavalla kotikutoisuus ovat meidän vahvuuksiamme, toki myös autokalustomme, sillä meille kaikille kolmelle on tänäkin vuonna tullut uusi turistibussi.

Kososen mukaan kolmen firman yhteenliittymä ei aio perustaa uusia myyntitoimistoja, vaan myynti hoidetaan kuten tähänkin saakka kunkin firman kotipaikalta.

Esimerkiksi S. Kososen matkoja voi varata Kerimäen toimistolta soittamalla, sähköpostilla ja yhtiön verkkosivujen kautta.

– Meille voi tulla myös henkilökohtaisesti paikan päälle, ja erityisesti iäkkäämmät ihmiset suosivat henkilökohtaista palvelua, Kosonen sanoo.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti ennen muuta matkojen suunnittelussa, paketoinnissa ja markkinoinnissa.

Kososen mukaan yhteistyöyritykset sijoittuvat sopivan matkan päähän toisistaan, joten eri matkareitit jakautuvat luontevasti.

– Ilman muuta matkoja tehdään yhteistuumin, ja on kaikin puolin järkevämpää mennä vaikkapa Tarttoon yhdellä täydellä kuin kolmella puolityhjällä autolla. Uskon vakaasti, että yhteistyön ansiosta matkatarjonnan pitäisi monipuolistua ja hintataso pysyä kilpailukykyisenä.

Kosonen kertoo, että yhtiöt ovat tehneet paljon töitä yhteistyön tiimoilta, mutta yhtä asiaa ei vielä ole saatu sovituksi – ja se on nimi.

– Sopivan nimen keksijälle on luvassa yllätyspalkinto, ja meiltä kolmelta voi odottaa mitä tahansa.

S. Kosonen on solminut myös uuden yhteistyösopimuksen Kuopiossa toimivan Ykkösmatkojen kanssa.

Matkanjärjestäjä on erikoistunut pitkien pakettimatkojen järjestämiseen esimerkiksi Keski-Eurooppaan.

Kosonen alkaa myydä ensi vuoden alusta Kerimäeltä Ykkösmatkojen jopa 10 päivän mittaisia bussimatkoja. Esimerkiksi Hollantiin järjestetään tulppaanimatka ensi vuoden huhtikuussa.

Linja-autoliike S. Kosonen täyttää ensi vuonna 80 vuotta, ja tuleva juhlavuosi näkyy vuoden mittaan monella tavalla.

Tällä hetkellä firman kalustona on 15 isoa ja 7 pientä bussia eli vahvuus on 22 autoa. Tänä vuonna on yritys on uusinut kaksi isoa turistibussia ja hankkinut kaksi pikkubussia.

