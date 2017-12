Juhlavuosi on lopuillaan – yhdessÃ¤ tekemÃ¤llÃ¤ syntyy paljon hyvÃ¤Ã¤

Suomi 100 -juhlavuotta on vietetty hyvin juhlallisin menoin ympäri Suomen ja pitkin vuotta. Pian vuosi on lopuillaan.

Puruveden pitäjissä juhlavuosi on näyttäytynyt monin tavoin. Lukuisat perinteiset ja vuosittaiset juhlat ja tapahtumat saivat Suomi 100 -statuksen, ja ne saatettiin viettää tavallistakin juhlavimpina. Myös monet kokonaan uudet tapahtumat näkivät päivänvalon, ja kenties osa niistä vakiintuu vuosittaisiksi tapahtumiksi.

Pieni Enonkoski kunnostautui juhlavuoden aikana. Kunnassa järjestettiin peräti 26 Suomi 100 -tapahtumaa, ja kaiken kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, juhlia ja kokoontumisia järjestettiin peräti 150. Se on hurja määrä.

Kuten kunnanjohtaja Kari Kuuramaa lehdessämme tänään toteaa, Enonkoskella asuu aktiivisia ihmisiä.

Juhlavuoden kantavina teemoina ovat olleet valtakunnallisesti ja paikallisesti yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Ne ovat arvokkaita asioita, jotka pitävät koko kansakuntaa liiman lailla yhdessä.

Enonkoskellakin lukuisten tapahtumisen järjestämisessä on ollut mukana suuri määrä ihmisiä, ja monissa tapahtumissa suurta roolia ovat näytelleet yhdistykset ja yhteisöt.

Enonkosken runsas tapahtumakartta kertoo konkreettisesti siitä, mitä yhdessä tekemisellä saavutetaan.