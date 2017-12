Herttua tulee myyntiin – pÃ¤Ã¤kiinteistÃ¶ ja vapaa-ajan tontit ostettavissa ehkÃ¤ erillisinÃ¤

Hotelli ja kuntoutuskeskus Herttuan konkurssipesän pesänvalvoja, asianajaja Esko Liimatainen on saanut velkojainkokoukselta valtuudet aloittaa pesän realisointi eli kiinteistöjen ja muun omaisuuden myyminen.

Viime perjantaina pidetyssä velkojainkokouksessa vahvistettiin pesäluettelo, jonka mukaan Herttuan omistaneen Healthlake Oy:n konkurssipesän varat ovat noin kaksinkertaiset velkoihin nähden.

Liimatainen ei halua tarkemmin kertoa varojen ja velkojen määrää. Suurin ja merkityksellisin velkoja on Nordea.

– Hotellikiinteistö ja maa-alueet on tarkoitus laittaa myyntiin yhden tai kahden kiinteistövälityksen kautta. Irtaimistoa ei lähdetä tässä vaiheessa myymään suuremmin erikseen, toteaa Liimatainen.

Kiinteistövälitys muodostaa vielä oman käsityksensä hotellin ja tonttien hinnasta. Liimataisen mukaan hotellin pääkiinteistö ja Veneenniemessä olevat tontit saattavat tulla myyntiin myös erillisinä.

Kiinnostusta on ollut myös hotellin tilojen vuokraamiseen, mutta siihen pesänhoitaja ei innostu.

Tavoitteena on edelleen kaupata Herttua mahdollisimman isona, toimivana kokonaisuutena yritystoimintaan, joka toisi työpaikkoja takaisin.

Oma lukunsa on Herttuan sotahistoriallisen näyttelyn realisointi. Varmaa on, että näyttely sinänsä on mennyttä ja hajoaa. Sotamuseo on jo käynyt hakemassa omistuksessaan olleet aseet ja kaluston pois.

Veneenniemessä jäljellä olevien tykkien, panssarivaunun ja muun näyttelyaineiston myynti annettaneen Suomen Asehistoriallisen seuran hoidettavaksi. Luvassa on huutokauppa.

Huutokaupassa voi päästä ostattelemaan vaikka omaa tankkia. Konkurssipesään kuuluu muun muassa kolmattakymmentä tykkiä ja todennäköisesti ajokunnossa oleva panssarivaunu mallia T-34.

