KerimÃ¤en kirkko valaistaan oikeilla kynttilÃ¶illÃ¤ – mukaan saa tuoda myÃ¶s omia lyhtyjÃ¤ ja lamppuja

Kerimäen perinteisen joulukirkon suurten kattokruunujen kynttilät sytytetään tänäkin vuonna, ja kirkkokansa saa tuoda mukanaan omia lyhtyjä ja lamppuja.

Jouluaamun kynttiläkirkko on jo pitkä perinne, jonka moni paikallinen varmasti muistaa edellisvuosilta.

Joulukirkon valmistelut alkavat jo aamukuudelta kynttilöiden sytyttämisellä. Suurissa kattokruunuissa on yhteensä lähes yli 470 kynttilää. Sytyttämistä varten kruunut lasketaan alas.

Kynttilöiden käsittelystä on jo vuosia vastannut ryhmä vapaaehtoisia: Kerimäeltä pois muuttaneet entiset partiolaiset kokoontuvat joka joulu auttamaan seurakuntamestaria. Urakka kestää noin puoli tuntia ja valaistus on valmis kello 6.30 mennessä, juuri sopivasti kun ensimmäiset vieraat alkavat saapua.

Kirkon paloturvallisuudesta vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos Kerimäki. Palokuntalaiset päivystävät kirkossa koko tilaisuuden ajan.

Jouluaamun kirkkovieraat voivat tuoda mukanaan oman lyhdyn tai lampun. Mukaan kannattaa varata myös virsikirja sekä ennen kaikkea runsaasti lämpimiä vaatteita. Kirkkoa ei lämmitetä talviaikaan.

Kerimäen ison kirkon perinteinen jouluaamun jumalanpalvelus pidetään maanantaina 25. joulukuuta kello 7. Liturgina toimii johtava kappalainen Leena Paintola ja kanttorina Maria Padatsu.