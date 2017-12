Emo ja tytär fuusioituvat Kaskinen Investiksi – Harjun Portti ja Kas-Rak jatkavat toimintaan ennallaan

Punkaharjulla majoitus-, ravintola-, huoltoasema- ja ohjelmapalveluliiketoimintaa tarjoava Punkaharjun Tuunaanportti Oy (markkinointinimeltään Matkailukeskus Harjun Portti) sulautetaan konsernin emoyhtiö Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:hyn, jonka nimi vaihtuu fuusion täytäntöönpanovaiheessa Kaskinen Invest Oy:ksi.

Fuusion yhteydessä Punkaharjun Tuunaanportti Oy:n liiketoiminta ja vastuut siirtyvät sellaisinaan Kaskinen Invest Oy:lle.

Myös asiakkaiden sopimukset ja tarjoukset siirtyvät entisin ehdoin Kaskinen Invest Oy:lle. Fuusio toteutetaan 31.12.2017 ja toimitusjohtajana jatkaa Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:n toimitusjohtaja Terho Kaskinen.

Kaskinen Invest Oy:n markkinointiniminä tulee olemaan Matkailukeskus Harjun Portti sekä Kas-Rak, ja fuusiolla ei ole vaikutusta yhtiön palveluihin ja toimipisteisiin.

Kaskinen Investin toimitusjohtaja Terho Kaskinen kertoo, että kyseessä on suunniteltu toimi, joka liittyy konsernissa käynnissä olevaan sukupolvenvaihdokseen.

Kaskisen mukaan konserni muodostui vuonna 2007, ja Terho Kaskinen Oy on ollut konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiönä siihen on kuulunut enää Punkaharjun Tuunaanportti Oy. Aiemmin toinen tytär oli Kerimäen Peltityö, joka sittemmin myytiin Mika Kaskiselle ja Janne Jyrkiselle.

Matkailukeskus Harjun Portin johtajana jatkaa Markus Kaskinen.