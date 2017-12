PuU palkitsi parhaitaan – Punkaharjun Urheilijoiden vuoden urheilijaksi valittiin kilpauimari Viivi Paasonen

Punkaharjun Urheilijoiden vuoden urheilijaksi valittiin kilpauimari Viivi Paasonen,15.

Paasonen voitti Tanhuvaarassa tammi-helmikuun vaihteessa pidetyistä Talviuinnin SM-kisoista kultaa alle 20-vuotiaiden 25 metrin rintauinnissa ajalla 19,98. Lisäksi hän on osallistunut useisiin halliuintikisoihin.

Seuraavana Paasonen aikoo osallistua helmikuussa Ähtärissä pidettäviin Talviuinnin SM-kisoihin sekä maaliskuussa Tallinnassa pidettäviin MM-kisoihin.

Menestystä Talviuinneissa tuli myös Anja Seleniukselle.

Selenius ui Talviuinnin SM-kisoissa kolme henkilökohtaista matkaa ja voitti 2 kultaa ja yhden hopean. Hän oli aktiivisesti mukana Tanhuvaaran kisojen suunnittelussa ja antoi kullanarvoisia asiantuntijaneuvoa sekä toimi myös talkoolaisena ja hengennostattajana kisoissa.

Nuoremmista uimareista palkittiin Kata Laukkanen ja Väinö Neuvonen.

Punkaharjun Urheilijoiden uusin laji on triathlon ja seura on v. 2017 vuoden alusta lukien ollut Suomen Triathlonliiton jäsen. Oskari Honka ja Janne Harakka ovat osallistuneet Joroisten puolimatkan SM-kisoihin. Oskari Honka on lisäksi suorittanut ns. Terämieskisan eli Tahkon täyspitkän triathlonin aikaan 14.59:14. Kisa koostui 3,8 kilometrin uinnista, 180 kilometrin pyöräilystä sekä 42 kilometrin juoksusta.

Soile Tiimonen ja Sanna Koski palkittiin aktiivisuudestaan lasten liikuntakerhojen vetäjinä. Vuoden juoksukoululainen on Sini Kapanen.

Pesiskoululaisista palkittiin Sara Laamanen, Siina Kinnunen ja Eemeli Hintikka ja salibandykerhosta Matias Roisko ja Emilia Mutikainen. Miesten salibandyjoukkueen paras pelaaja oli Tommi Purhonen.

Viidestä osakilpailusta koostuvan Puruvesikierroksen parhaina palkittiin aikuisista Erkki Pirhonen ja Sari Lepo sekä lapsista Siiri Laukkanen ja Isko Kovanen.

Punkaharjun Urheilijat antoivat erityiskiitokset Länsi-Punkaharjun kyläyhdistykselle v. 2017 luontoliikuntateosta. Kyläyhdistys on organisoinut valaistun ulkoilureitin rakentamisen upeaan harjumaisemaan.

Reitti mahdollistaa liikkumisen lähes vauvasta vaariin ympäri vuoden ja on sekä paikallisten kuin satunnaisten matkailijoiden saatavilla. Kyläyhdistyksen puolesta kukkaset otti vastaan Sirpa Taskinen.