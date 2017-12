Kumppanuuspöydät on katettu, työ alkaa

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi odotetusti kumppanuuspöydät uudenlaisen lähidemokratian malliksi. Ne jatkavat aluejohtokuntien työtä väljemmällä raamituksella, mikä ei saa merkitä sitä, että niiden vaikuttavuus jää pikkunäpertelyn ja kahvittelukerhon tasolle.

Kumppanuuspöytiä on viisi, ja kullekin niistä valitaan puheenjohtajat sekä kutsutaan asiantuntijoita tarpeen mukaan toimintaan mukaan. Kumppanuuspöydät ovat mahdollisimman avoimia toimielimiä kansalaisille ja järjestöille.

Toimintaa ohjaa kaupungin elinkeinojohtaja Janne Weander muiden lukuisten töidensä ohella. Toivottavasti hänellä riittää aikaa ja ennen muuta intoa olla ajamassa tärkeiden maaseutualueiden asioita.

Kumppanuuspöytien tehtävänä on pitää huolta maaseudun elinvoimasta. Se on iso haaste. Niiden käyttöönsä saama 30 000 euron määräraha on niukka, mutta toivottavasti isoja ideoita ja innovaatioita löytyy, jotta niitä varten voidaan kaivaa rahaa muualta kaupungin hallinnosta.

Uudesta lähidemokratian mallista tulee juuri niin hyvä kuin ovat kumppanuuspöytien jäsenet, puheenjohtajat ja kaikki muukin väki, joka on mukana vaikuttamassa.

Pöydät on nyt katettu – seuraavaksi alkaa kova työ.