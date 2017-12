Anttolan eläinlääkäriasema toimii nyt Kerimäellä – syynä siirtoon sisäilmaongelma

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin ylläpitämä Kerimäen Anttolan eläinlääkäriasema on siirtynyt toimimaan Kerimäen kirkonkylälle väistötiloihin.

Eläinlääkäriasema vastaanottaa nyt asiakkaita osoitteessa Ristisolantie 7, jossa aiemmin toimi päiväkoti Nuppula. Muutos tapahtui maanantaina 11. joulukuuta.

Syynä toimintojen siirtymiseen on Anttolan aseman kiinteistössä todettu sisäilmaongelma. Neljä ja puoli vuotta sitten käyttöön otetussa talossa on henkilökunta oireillut jo parin vuoden ajan.

– Ensimmäiset ilmoitukset tulivat vuonna 2015, sanoo terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen.

Toistaiseksi ei ole tietoa ongelman laajuudesta, mutta rakenteiden tutkiminen alkaa pian ja sen jälkeen tarkentuu kiinteistön korjaussuunnitelma.

Sampsa Kinnusen mukaan Ristisolantielle on pystytty tekemään käyttökelpoiset väistötilat, joihin on saatu siirrettyä kaikki eläinlääkäriaseman toiminnot lukuunottamatta röntgeniä. Puhelinnumeroissa tai palveluajoissa ei ole tapahtunut muutosta.

Ajan varanneille asiakkaille on ilmoitettu siirrosta ja muutoksesta on tiedotettu muun muassa lehti-ilmoituksin ja Sosterin internet-sivulla.