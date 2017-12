Vuokko Haverinen jatkaa Kesälahden Eläkeliiton johdossa

Vuokko Haverinen on johtanut Kesälahden Eläkeliittoa yhdeksän vuoden ajan ja syyskokouksessa hänet valittiin jatkamaan tehtävässään myös ensi vuonna. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Leena Valtosen. Sihteerinä jatkaa Katri Leskinen, jolla alkaa neljäs vuosi tehtävässä.

Yhdistyksen pääemäntänä toimii Mirja Asikainen ja jäsenrekisterin hoitajaksi valittiin Taisto Leskinen. Hallituksen muut jäsenet ovat Sirkka Leminen, Iiris Pirhonen, Heli Päivinen, Oiva Saukkonen ja Keijo Seppänen. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Erja Niiranen, Kirsti Kärnä ja Raija Puolakka.

Hallituksen sisällä vastuita on jaettu esimerkiksi liikuntaharrastusten, vapaaehtoistyön ja matkajärjestelyjen osalta. Yhdistyksen jäsenmäärä on 420. Pienen vaihteluvälin sisällä jäsenmäärä on pysynyt vakaana jo pitkään.

Eläkeliitto on vahva toimija Kesälahdella. Yhdistyksen mukana jäsenistö harrastaa säännöllisesti laulamista, liikkumista ja matkailua.

– Liikunta, kulttuuri ja yhdessäolo ovat yhdistyksen perustoimintaa, puheenjohtaja Vuokko Haverinen sanoo. Yhteisestä hyvästä jaetaan toisillekin. Eläkeliitto vierailee säännöllisesti Kesälahden palvelutaloissa järjestäen esimerkiksi ulkoilutapahtumia.

Lue lisää 8.12. Puruvesi-lehdestä.