Satavuotisjuhlat

Nyt ne ovat vuosisadan juhlat suurimmalta osin ohi. On noita Suomi 100 -juttuja kyllä ollutkin ihan mukavasti.

Kävin tarkistamassa Suomi 100 -sivustolta tapahtumien määrää, ja pelkästään Etelä-Savon alueella on tänä vuonna ollut noin 100 Suomi 100 -tapahtumaa. Lieneekö määrä sattuma? Ne tapahtumat, joissa olen päässyt käymään, ovat olleet hienoja tilaisuuksia.

Tietenkin nämä ihan lähiaikoina olleet tapahtumat ovat päällimmäisenä mielessä. Pimeään vuodenaikaan saa valoilla aikaan hienoja tunnelmia. Enonkosken valot-tapahtuma valaisee kivasti kylänraittia ja aiemmin syksyllä ollut KoskiVenetsialaiset toimi vähän samaan tapaan oheistoimintoineen.

Savonlinnassa viimeviikkoinen, taas ihan eri kokoluokan tapahtuma, Olavinlinnan Luminous-valotaideteos oli todella upea. Melkein toivoisin johonkin elokuun pimeisiin iltoihin jotakin samantapaista valotaidetta. Imatra on tehnyt omasta nähtävyydestään hienon valo- ja äänitaideteoksen, maistuisi samantapainen varmaan meillekin?

Etelä-Savo on yksi muuttotappiomaakunnista. Usein kuulee, miten täällä ei järjestetä mitään. On kuitenkin kaikkien etu saada maakunta pysymään vireänä ja elävänä.

Yhteisissä tapahtumissa yksittäisistä kuntalaisista tai kaupunkilaista tulee me. Me savonlinnalaiset tai me nojanmaalaiset. Tapahtumia varmasti järjestetään, jos niissä käy ihmisiä. Vaikka itse olen kulttuurin suhteen lähes kaikkiruokainen, vannon monipuolisuuden nimeen: eivät kaikki pidä oopperasta tai karaokesta tai vaikkapa muikuista, vaikka minä pidänkin. Kun tapahtumatarjontaa on riittävän monipuolisesti, kaikille löytyy ne omat mielitapahtumat.

Pikkuisen pelottaa tuleva ja tulevat vuodet. Tuleeko vuoden juhlinnasta vuosikymmenen kulttuurikrapula? Nyt kun ollaan totuttu hienoihin kulttuuri- ja taide-elämyksiin, saattaa ensi vuosi olla kylmää kyytiä. Tähän käy monta suomalaista sanalaskua: ”Ei makeaa mahan täydeltä”, ”Itku pitkästä ilosta” ja niin edelleen.

Moni näistä tämän vuoden uusista tapahtumista on rahoitettu ainakin osittain Suomi 100 -rahalla, ja Suomi 101-rahaa ei taida olla jaossa. Ihmisten viihtyvyyden kannalta yhteiset ja ennen kaikkea monipuoliset tapahtumat ovat erittäin tärkeitä.

Nyt kun tämän vuoden upeat Suomi 100 -teemaiset tapahtumat ovat saaneet ihmiset hienosti liikkeelle, toivoisin todellakin, että erilaiset tapahtumat jatkuisivat ja kehittyisivät tulevinakin vuosina ja että ihmiset lähtisivät tapahtumiin mukaan. Kotonakin on mukavaa, mutta kyllä kannattaa lähteä tuttuja ja tuntemattomiakin moikkaamaan. Pohjimmiltaan ihminen on laumaeläin.

Vielä vähän Suomi 100 -asiasta. Välillä tuntuu, että markkinoinnissa mennään liioittelun puolelle. Kahvipöytäkeskusteluissa huomaan kavereitteni olevan jo kokolailla korviaan myöten täynnä tätä Suomi 100:aa. Tuntuu, että kaikki tuotteet, tapahtumat ja asiat ovat Suomi 100.

Oma ymmärrykseni alkoi rakoilla, kun tein kotona hampurilaispihvejä. Jauheliha oli Suomi 100 -jauhelihaa. Siis oikeasti?

Ymmärrän, että jauhelihan valmistaja on sopinut tämän kampanjan jo pari vuotta sitten, ja silloin Suomi 100 oli tuore ja hyvä idea. Noh, en anna moisen asian mieltäni painaa. Parin vuoden päästä voidaan porukalla naureskella tällekin asialle!

Vielä kerran, onnea upealle ja vireälle satavuotiaalle Suomelle!

Sami Mikkonen

Kirjoittaja on Enonkosken

koulussa työskentelevä

savonlinnalainen opettaja.