Askelta lähempänä totta

Metsäteollisuuden punkaharjulainen suurinvestointi on jälleen lähempänä toteutumistaan.

Metsä Wood ja Savonlinnan kaupunki ovat solmineet aiesopimuksen, joka sitoo varmasti molempia osapuolia: Savonlinna laittaa rahaa likoon ja suunnittelee tekevänsä muun muassa takauspäätöksiä. Niitä aletaan käsitellä ensi maanantain kaupunginvaltuustossa. Jos asiat etenevät, Metsä Wood lunastaa sen jälkeen oman osuutensa ja tekee investointipäätöksen.

Kuten tämän päivän Puruveden jutusta käy ilmi, Savonlinna toki joutuu koviin sitoumuksiin, mutta toisaalta luvassa on uusia työpaikkoja sekä ennen kaikkea taloudellista valonkajastusta talousalueelle. Olisi melko suuri ihme, ellei kaupunki lähtisi mukaan luomaan edellytyksiä tehtaalle.

Tehdasinvestointi on yleensä kymmenien vuosien satsaus yhtiöltä. Kun uusi tehdas jonnekin rakennetaan, se edustaa pysyvyyttä, jota eivät neljännesvuosikvartaalit hevin heiluttele.

Tehtaan myötä Punkaharjun painoarvo Savonlinnan vankkana teollisena keskuksena kasvaisi uusiin mittoihin, ja samalla Savonlinnan merkitys valtakunnallisena teollisena keskuksena olisi jälleen tuntuvasti suurempi.

Puun käyttö eri muodoissaan on Suomessa kasvussa, ja siihen luottaa myös teollisuus. On erinomaista, että Puruveden alue saa todennäköisesti toimia jalostetun rakennusmateriaalin kertopuun vahvistuvana ”kotipaikkana”.