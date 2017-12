Savonlinnan seurakunnassa avoinna olleeseen seurakuntapastorin virkaan on valittu pastori Sanni Rissanen.

Rissasen virkapaikka on Kerimäki. Virkaan haettiin toiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen ja paikallisen seurakuntayhteisön kehittämiseen kykenevää pappia. Virkaan ilmoittautui 26 henkilöä.

Seurakuntapastorin työ on yleistä seurakuntatyötä sekä osallistumista mm. rippikoulutyöhön ja lapsi- ja nuorisotyöhön.