Jouluvalmistelut käyntiin Sovintolasta

Kesälahden joulunavaus -tapahtuma keskittyy tänä vuonna Sovintolaan. Tänään perjantaina illan pääjärjestäjänä toimii Lions Club apunaan suuri joukko paikallisia yhdistyksiä. Mukana ovat muun muassa Martat, Pro Kesälahti, Kesälahti-Seura, Sovintola yhdistys, Kesälahden Kulttuuriseura, koulun vanhempainyhdistys sekä Puruvesi-lehti.

– Talo on joulukuosissaan ja kauniisti koristeltu, valmisteluissa tiiviisti mukana oleva Marja-Leena Malinen lupaa.

Tarjolla on perinteistä puuroa LC-yhdistyksen keittämänä sekä monipuolinen ohjelma, joka alkaa kaupungin tervehdyksellä klo 18. Tästä käynnistyy jouluinen meno, jota riittää iltayhdeksään saakka.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden jouluostosten tekemiseen ja tuttujen tapaamiseen, sillä avoinna ovat sekä puodit että kahvila. Pukin konttiin voi napata vaikka paikallishistoriaa Hissu Teppanan uutuusteoksen myötä. Korennon käsitöissäkin on varmasti jokaiselle jotakin.

Marttakammarin ohjelmassa on jouluista askartelua ja Kulttuurikammarissa Anne Lindeberg-Piiroinen laulattaa yleisöä. Joululauluja on kuultavissa myös Kesälahden mieslaulajien esittämänä.

Joulupöydässä kannattaa suosia lähiruokaa ja sitä on Sovintolankin tapahtumassa tarjolla lähituottajien suoramyyntipisteessä. Nälkänsä voi tyynnyttää samantien pihan makkaranpaistopaikalla.

Järjestelijät toivovat, että autoja ei pysäköitäisi Sovintolan pihaan, vaan jätettäisiin ne kauemmaksi, esimerkiksi koulun tai Tuhkalan alueelle. Näin pihamaa jää vapaaksi illan ohjelmaa ja tarjontaa varten.

Kesälahden joulunavaus pe 1.12. klo 18-21. Pyhäjärventie 8, Kesälahti