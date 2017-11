Pahanmakuista maakuntasoppaa

Lehtitietojen mukaan Sipilä hurskasteli 25.11.2017 Joensuussa, etteivät päättäjät saisi olla suuryritysten vietävissä! Pohjois-Karjalaan rakennettiin hätäpäissään ja kiireellä SiunSote.

Tuo kuntayhtymähimmeli vedettiin ulos jo keskosena. Sitä tarvittiin Kepun lempilapsen, eli maakuntauudistuksen turvaksi. Tällä pikasynnytyksellä haluttiin turvata mahdollisimman monta uutta hallintohimmeliä (ainakin 18) Suomeen.

Missä tilanteessa Pohjois-Karjalassa ollaan nyt?

Kuntien valtuutetut käyvät kriisipalavereita pienempien yksityisten sote-toimijoiden kanssa, koska pienyritykset on ajettu mahdottomaan tilanteeseen maakunnallisen toimijan sanelupolitiikan toimesta ja eräs suuri alan palveluntuottaja on haalimassa pian määräävän markkina-aseman mm. palveluasumisessa.

Jokainen voi miettiä, mitä Kepu on saanut aikaan jo tällä maakuntamallillaan ja millaista katetta on tuollaisilla pääministerin puheilla? Piakkoin Pohjois-Karjalan sote-kustannusten kattona on ainoastaan taivas, sillä kilpailun loputtua, hintojen nousu on taattu, kuten muillakin monopoli-aseman saavuttaneilla toimijoilla toimialoista riippumatta.

Kustannusten karattua, rajallisella maksukyvyllä ainoa mahdollisuus on karsia tarvittavista palveluista. Nämä palveluiden karsinnat sattuvat varmasti maakuntiin, ei kaupunkien keskustaajamiin. Tämä on saatu aikaan jo pelkästään tekemällä maakunnallinen sote-kuntayhtymä.

Minua puistattaa pelkkä ajatus siitä mitä saadaan aikaan, kun kaikki muukin päätöksenteko siirretään maakunnallisiin yksiköihin kauaksi kuntalaisista, palveluiden käyttäjistä ja niiden tuottajista.

Väitän, että olemme vaarallisella tiellä, kun kaikkialla muualla maailmassa mennään eteenpäin ja maailmalla kehitytään, mutta meillä Suomessa jotkut haikailevat -60 luvun aikaisia kehitystoimia.

He ovat valmiit myymään vaikka kohtuullisesti toimivan sosiaali- ja terveystoiminnan suuryrityksille oman virkamiesvaltansa betonoimiseksi ja tarpeettomien tai ehkä jopa kansalaisille haitallisten hallintohimmeliensä toimesta. Minusta olisi kaikille paljon parempi vaihtoehto, että Kepu ennemminkin päivittäisi oman puolueohjelmansa ja tavoitteensa tälle vuosituhannelle, pois sieltä menneeltä ajalta, sillä sen ajan ovat jo muistot kullanneet.

Marko Koskinen

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri, puheenjohtaja