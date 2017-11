Enonkoski varautuu hallin tekoon Suvi-veneille

Enonkosken kunta varaa talousarvionsa investointiosaan miljoona euroa venehallin laajennukseen. Kunta on käynyt neuvotteluja Suvi-veneet -yrittäjä Aki Karjalaisen kanssa toimitilan laajennuksesta teollisuusalueelle.

Suvi-veneillä on Enonkoskella tuotantohalli, jossa tällä hetkellä rakennetaan veneitä seitsemän työntekijän voimin. Suvi-veneet menetti aiemmin syksyllä tulipalon vuoksi toimitilansa Kerimäen Silvolassa, minkä vuoksi yritys miettii nyt uusia vaihtoehtoja toimitilakysymykseensä.

Tarve olisi 1200 neliömetrin laajuiselle tuotantotilalle. Yrittäjä haluaa keskittää tuotantonsa yhteen paikkaan. Tällä hetkellä yrityksellä on Enonkosken lisäksi tuotantoa myös Kesälahdella.

– Vaihtoehtoina ovat Enonkoski tai Savonlinna, yrittäjä Aki Karjalainen sanoo. Myös Savonlinnassa on kiinnostusta venetuotannon tilakysymystä kohtaan.

Uuden toimitilan rakentaminen Silvolaan on käytännössä kustannusten vuoksi mahdotonta, joten nyt neuvotellaan muista vaihtoehdoista. Karjalaisen mukaan asiassa päästäneen eteenpäin jo marraskuun aikana.

Suvi-veneiden nykyinen toimitila Enonkoskella on 600 neliön laajuinen. Tuotannon keskittäminen Enonkoskelle merkitsisi tuotantotilan moninkertaistamista.

Mikäli neuvottelut Enonkosken kunnan kanssa etenisivät maaliin, toisi Suvi-veneiden tuotanto kuntaan arviolta kahdeksan uutta työpaikkaa.

Yrityksen tavoite on, että tuotanto pyörii uudessa tilassa ensi vuoden syyskuuhun mennessä.