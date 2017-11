Ensi kertaa yksin lauteille – oma joululaulukonsertti toteuttaa Mikko Sairasen pitkäaikaisen haaveen

Kerimäen Mieslaulajien nykyinen varajohtaja Mikko Sairanen on kuoromiehenä kerimäkeläisille tuttu. Mieslaulajien lisäksi hän on vuosien saatossa laulanut parissakin sekakuorossa.

Ensi tiistaina Sairanen on uudella virstanpylväällä. Edessä on ensimmäinen oma yksinlaulukonsertti. Ja mitäpä muuta tähän aikaan kuullaan kuin joululauluja.

– Olen halunnut jo vuosien ajan pitää oman yksinlaulukonsertin. Tuntuu, että nyt on sopiva aika. Ehkä keski-ikä onkin aikaa, jolloin haaveitaan kannattaa ainakin alkaa toteuttaa, pohtii Mikko Sairanen.

Paikallisten harrastajien yksinlaulukonsertit ovat viime vuosina olleet harvinaista herkkua Puruveden seudulla. Sairanen on laulanut yksin joissakin yksityistilaisuuksissa ja palaute rohkaisi päätökseen omasta konsertista.

Laulaminen imaisi Sairasen jo pienenä koulupoikana Lahdessa.

– Musiikkiluokilla laulettiin neliäänisesti. Siitä asti olen tykännyt laulamisesta.

– Ääneltäni kuvaan itseäni lyyriseksi barytoniksi. En voi pullistella massiivisella äänellä, mutta haluan laittaa lauluun tunnetta.

Ensimmäisen oman konsertin aiheeksi valikoituivat luonnostaan joululaulut. Konsertin nimi on ”Jouluvalkeat loistavat”.

– Suomalaiset joululaulut ovat aarteisto. Niissä on elämän ja tunteiden kirjoa ja vastakohtia, tummaa ja surumielistäkin. Luona oleminen ja kaipaus, rikkaus ja köyhyys, valo ja pimeys sekä joulun ja pääsiäisen aiheet yhdistyvät lauluissa.

– Riemu ja tuska voivat löytyä joskus saman laulun sisältä.

Sairanen halusi pitää joulukonsertin jo sesongin alkupuolella, ennen jouluruuhkaa. Adventinaika alkaa sopivasti.

Laulaja ja häntä flyygelillä säestävä kerimäkeläiVesa Pulkkinen ovat yhtä mieltä siitä, että marketeissa pitkän aikaa kaikuvat joululaulut voivat jäädä ihmisille etäiseksi. Kaksikko hakee konsertissa intiimiä tunnelmaa.

– Siinä on paljaana, vain laulun ja flyygelin varassa. Mutta ei pelota, on enemmänkin mielenkiintoista kokeilla näin.

Sairanen kiittelee, että Pulkkisen kanssa on ollut luontevaa hakea yhteistä ilmaisua kappaleisiin. Sovituksilla ei kikkailla, vaan mennään perinteisellä tutulla linjalla.

– Pyrin kuuntelemaan laulajaa ja pääsemään hänen ajatuksestaan kiinni. Yksinlaulu on aika kokonaisvaltainen harrastus, se on persoonaa hoitavaa ja kehittävää. Sama pätee vaikka karaokeenkin, sanoo kokenut säestäjä.

Itse järjestetyn konsertin hyvä puoli on, että laulaja on pääsyt itse valitsemaan ohjelmassa olevat laulut. Kaksi yhteislauluakin on luvassa.

Valikoimassa on niin Sibeliusta, Maasaloa, Madetojaa kuin myös paria ulkomaalaistakin säveltäjää.

Pari nostoa Mikko Sairanen lauluista poimii.

– Sibeliuksen Jo joutuu ilta sopii mielestäni hyvin illan alkuun. Kuulin sen kerran Jorma Silvastin esittämänä ja se teki vaikutuksen. Juhani Pohjanmiehen Tule rakkaus ihmisrintaan oli oman isäni suosikkeja.

– Pyrin laulamaan niin, että jokaisella lauseella on merkitys ja joka tavulla on tarkoitus. Toivottavasti se toimii yleisöön päin.

Jouluvalkeat loistavat -joulukonsertti ti 28.11. klo 18 Kerimäen seurakuntakodissa. Mikko Sairanen, laulu ja Vesa Pulkkinen, flyygeli. Ohjelma 10 euroa.