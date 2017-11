Suomalainen messu kokoaa sata laulajaa -seurakunnan musiikkityöllä suurponnistus

Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen messu on parikymmentä vuotta vanha klassikko. Sävelteoksesta on 100-vuotiaan Suomen kunniaksi päivitetty juhlavuoden versio, josta nähdään Savonlinnan seurakunnan musiikkiväen tulkinta Savonlinnassa ja Kerimäellä.

Savonlinnan seurakuntakeskuksessa Suomalainen messu esitetään tulevana sunnuntaina ja Kerimäen talvikirkossa keskiviikkona 29. marraskuuta.

Kerimäen kanttori Maria Padatsu sai viime keväänä ajatuksen, että Suomalainen messu sopisi seurakunnan syyskauden projektiksi. Tekijäjoukko kasvoi pikkuhiljaa.

– Alussa oli lähinnä unelma, että olisi hienoa saada mukaan sata laulajaa. Tarkka luku taitaa olla nyt 96, ja siihen bändi ja tanssijat päälle, sanoo Padatsu.

Mukaan hankkeeseen lähtivät Kerimäen kirkkokuoro, kymmenkunta henkeä Kerimäen Naislaulajista, Savonlinnan lapsikuoro Loiske sekä Mika Siekkisen johtama Enonkosken gospelryhmä ja Minna Malisen vetämä Savonlinnan gospelkuoro.

Musiikillista tukea antaa Pekka Hautakankaan johtama yhtye. Eloa esitykseen tuovat lisäksi lasten tanssikerholaisten muutamat tanssit. Esityksen taustalla soljuu powerpointina maisemakuvia Suomesta.

– Musiikki on läpileikkaus Suomen eri alueisiin ja heimoihin. Tunnelmat vaihtelevat riehakkuudesta ja pontevuudesta haikeuteen, kuvaa Maria Padatsu.

Kanttori korostaa, että kyseessä ei ole konsertti vaan messu, jossa on kaikki messun elementit. Puheenvuoroista vastaavat Savonlinnassa Jani Lamberg ja Kerimäellä Toivo Loikkanen.

– Tavoitteena on, että koko seurakunta tuntisi tekevänsä tätä juttua yhdessä, painottaa Padatsu.

Eri kuorot ja tahot ovat harjoitelleet messua syksyn ajan erillään. Tekijöiden ikä vaihtelee kuudesta vuodesta kahdeksankympin tienoille. Yhteisharjoituksia on ollut vain kaksi.

– Projekti on ollut todella kiva. Paljon se on ottanut, mutta on tuonut kyllä motivaatiotakin kuorolaisille.

Suomalainen messu su 26.11. klo 16 Savonlinnan srk-keskuksessa ja ke 29.11. klo 18 Kerimäen talvikirkossa.