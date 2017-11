Puruvesi aloittaa lukijoiden lemmikkipalstan – lehteen voi lähettää maksutta kuvia lemmikeistään

Paikallislehti Puruvesi aloittaa uuden ja maksuttoman palstan kaikille lehden lukijoille.

Palstan idea on, että lukijat voivat lähettää kuviaan lemmikeistään, ja niitä julkaistaan lehdessä lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä.

Palsta julkaistaan kuukauden ensimmäisessä numerossa, ja kuvien määrästä riippuen julkaisutiheys voi olla suurempikin.

Lemmikkiterveiset-niminen palsta julkaistaan ensimmäisen kerran 8. joulukuuta, ja siihen tarkoitettujen kuvien toivotaan tulevan lehteen 1. joulukuuta mennessä.

– Olemme ideoineet palstan kaikille ESV-Paikallismedioiden yhdeksälle lehdelle, kertoo myyntisuunnittelija Viveka Krokfors.

Hän mainitsee henkilökunnan selailleen paljon paperi- ja verkkolehtiä törmäämättä kuitenkaan palstaan, jossa esitellään lemmikkien kuvia pienten tekstien tai toivotusten kera.

– Mietimme jotakin uutta, jolla voisimme osallistaa lukijoitamme. Idean taustalla olivat lasten kuvapalstat, joita monet lehdet julkaisevat. Halusimme jotakin uutta ja siitä se syntyi: ihmisillä on paljon lemmikkejä, ja kynnys lähettää lemmikkien kuvia on useimmiten matala.

– Kukapa nyt ei tykkäisi lemmikeistä. Niistä tulee aina hyvälle mielelle, ja tavoitteenamme on tehdä kaikille lukijoillemme hyvää mieltä tuottava palsta.

Palsta ei maksa kuvan lähettäjälle mitään, ja se on kaikille avoin – riittää siis että on lehden lukija.

Krokfors neuvoo, että kuvan voi lähdettää lehden verkkosivujen kautta. Etusivulla on Osallistu-painike, joka alta löytyy Lemmikkiterveiset. Kuvan ja tekstin voi lähettää verkkosivujen lomakkeella.

Kuvia teksteineen voi myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset@puruvesi.net sekä kirjeellä osoitteeseen Lemmikkiterveiset/Puruvesi, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Niin ikään kuvan voi käydä henkilökohtaisesti tuomassa lehdelle, jossa se skannataan.

Kuvan ja tekstiin oheen on aina muistettava lisätä mukaan omat yhteystietonsa. Ne jäävät lehden vain tietoon.

Krokfors sanoo, että Lemmikkiterveiset-palstalla voi nimensä mukaisesti lähettää terveisiä tai onnitteluita, mutta yhtä hyvin teksti voi olla vaikkapa iloinen toivotus kaikille paikkakuntalaisille tai lehden lukijoille.

Tekstiä mahtuu yhden kuvan yhteyteen 150 merkin verran, ja kuva julkaistaan lehdessä yhden palstan kokoisena.