Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Kari Manninen jää eläkkeelle ensi keväänä

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kari Manninen jää eläkkeelle 1. huhtikuuta 2018.

– Olen päässyt nauttimaan OP Ryhmässä mielenkiintoisista ja kehittävistä tehtävistä neljän eri vuosikymmenen aikana. Aloitin Helsingissä yritystutkijana elokuussa 1981. Sieltä siirryin vuoden 1985 alkupuolella Sotkamon Osuuspankin toimitusjohtajaksi, josta vuonna 1988 Mikkeliin Etelä-Savon Osuuspankin palvelukseen vastaamaan yrityspankkitoiminnasta. Toimitusjohtajan tehtävää hoidin Etelä-Savon Osuuspankissa 1.4.2001 lähtien siihen asti, kunnes fuusiossa syntyi uusi Suur-Savon Osuuspankki 1.6.2011, jonka toimitusjohtajana olen ollut pankin alusta lähtien, hän kertoo.

Mannisen mukaan pankkitoiminta on muuttunut neljän vuosikymmenen aikana koko ajan merkittävästi.

– On ollut tosi mukavaa ja haasteellista päästä olemaan mukana tässä muutoksessa. Meidän kaikkien on hyvä tiedostaa se, että ainut asia, joka on varmaa, on muutos. Näin on aina ollut ja näin tulee aina myös olemaan.

Työurani aikana OP Ryhmä on kasvanut haastajan asemasta selkeäksi markkinajohtajaksi. Tämä on todella harvinainen menestystarina Suomen yrityshistoriassa. Tämä saavutus tullaan muistamaan.

Mannisen sanoo, että pankkiryhmän menestyken pohjana on ollut osaavan ja aktiivisen henkilökunnan työpanos asiakkaidemme parissa.

– Arvopohjassamme olevat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen ovat kantaneet hedelmää.

– Hienointa työurallani on ollut päästä työskentelemään yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa siten, että alueemme asiakkaat ja koko alueemme hyötyy työmme tuloksista. Vahvan osuuspankin merkitys alueellemme on suuri. Erityisen hienoa on ollut päästä tiivistämään osuuspankkikenttää maakunnassamme kahden onnistuneen fuusion avulla. Ensin vuoden 2011 fuusio Suur-Savon Osuuspankiksi ja nyt sitten huhtikuussa toteutuva jatkofuusio ovat tehneet osuuspankista todella merkittävän maakuntaamme yhdistävän ja samalla vahvistavan toimijan.

Manninen sanoo, että osuuspankin yrityskuva on hyvä ja se antaa vahvan pohjan toiminnan kasvattamiselle.

– Tuntuu mukavalle jäädä joulukuun alusta vapaille ja siitä suoraan huhtikuun alusta eläkkeelle. Suur-Savon Osuuspankin asema markkinalla, taloudellinen kunto, henkilöstön osaaminen, asiakastyytyväisyys ja näkymät lähitulevaisuuteen ovat hyvässä kunnossa. Tulen seuraamaan pankin kehitystä levollisin mielin.

Joulukuun alusta alkaen pankin hallintojohtaja Mikko Antikainen toimii toimitusjohtajan sijaisena sinne saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu.