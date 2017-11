Pelit pyörivät Punkaharjun keilahallilla – katso kuvat!

Punkaharjun keilahallin ovet ovat jälleen avoinna ja hallilla on tämän vuoden nimissä toimintaa ainakin joulukuun puoliväliin saakka.

Yrittäjä Harri Niskasen mukaan vuoden taitteessa paikkaa pidetään mahdollisesti hetki kiinni, se riippuu asiakasvirroista ja kysynnästä. Keväällä halli on varmuudella auki helmikuusta huhtikuulle.

– Kaupungin kanssa on tehty vuokrasopimus minimissään neljäksi kuukaudeksi, sen verran takuulla on paikka avoinna. Mikään ei tietty estä, että aukioloja laajennetaan tarvittaessa, Niskanen sanoo.

Keilahallin ovet avautuivat tänä syksynä lokakuun puolivälissä.

Halli palvelee neljänä päivä viikossa: tiistaisin, keskiviikkoihin, torstaisin ja lauantaisin. Tuolloin on avoimia yleisövuoroja, sekä varattuja vakiovuoroja. Lauantaisin järjestetään myös hohtokeilausta.

Lisäpalveluna Niskanen vuokraa hallin yhteydessä olevaa oleskelu- ja saunatilaa.

– Saunavuoroille voi piipahtaa normaalien aukioloaikojen puitteista. Sitten on toki mahdollista vuokrata tiloja esimerkiksi firman virkistys- tai tyky-tapahtumia varten.

Lue lisää 16.11 Puruvesi-lehdestä. Ohessa kuvagalleria keilahallilta.