Louhen Maa- ja kotitalousseuran Sadonkorjuujuhla on vuoden Maistuva maaseutu -yhdistysteko

Yhdistysten välinen yhteistyö on Kerimäen Louhella arvossaan. Kolme vuotta sitten Louhen Maa- ja kotitalousseura ja paikallinen metsästysseura järjesti ensimmäistä kertaa Sadonkorjuu-juhlan kylän uudella kodalla.

Juhlan teemana oli syksyn sato, josta oli yhdessä paikan päällä valmistettu ruoka lähiraaka-aineista. Hieno juhla on saanut jatkoa jo kolmena vuonna.

Juhlaan ovat osallistuneet lähes kaikki seuran jäsenet ja kaikki ovat osallistuneet ruoan valmistukseen.

– Sadonkorjuujuhla tuo väkeä yhteen ja lisää näin kylän yhteisöllisyyttä. Itsetehty ruoka on myös tärkeä osa tilaisuutta. Kenelläkään ei ole kiire ja joka kerta on jo seuraava vuorokausi vaihtunut, ennen kuin olemme malttaneet lähteä kotiin, seuran sihteeri Päivi Matilainen sanoo.

Myös seuran muu monipuolinen toiminta luo vireyttä ja yhteenkuuluvuutta jäsenistölleen, jonka vuoksi toimintaan on saatu mukaan aktiivijäsenten lapset ja lapsenlapset.

Seura palkittiinkin Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden yhdistysteko -palkinnolla. Se luovutettiin lauantaina Savonlinnassa.

-Seuramme on kokenut viime vuosina sukupolvenvaihdoksen. Kun lapsuudenkoti on ollut mukana yhdistystoiminnassa, seuraavat sukupolvet ovat tulleet tuttuun toimintaan mukaan, ja olemme saaneet joukkoomme paljon nuoria perheitä. Kun toiminta on kivaa ja jäsenistön toiveiden mukaista, niin se houkuttelee ja yhdistää kyläläisiä, kertoo Matilainen.

Matilaisen mukaan lähes kaikki jäsenet ovat työikäisiä ja aktiivisia seuran toimijoita. Tämän vuoksi seurassa on ollut mahdollisuus miettiä uusia toimintatapoja ja järjestää erilaisia tilaisuuksia yhdessäoloon. Toiminnassa käytetään myös hyödyksi jäsenten monitaitoisuutta.

-Tänä syksynä liitimme sadonkorjuujuhlaan miehille kalankäsittelykurssin. Samaan aikaan naiset osallistuivat kakunkoristelukurssille. Nämä kurssin vetäjät löytyivät omasta yhdistyksestämme.

Louhen Maa- ja kotitalousseura osallistui Sadonkorjuujuhlallaan Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten Suomi 100 -juhlavuoden yhdistysteko-kilpailuun. Yhdistysteko tuli toteuttaa vuoden 2017 aikana, ja sen piti jollakin

tavoin liittyä Suomi 100 – Maistuva maaseutu -teemaan.

Yhdistysteon valitsi ilmoittautuneiden joukosta Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten hallitus.