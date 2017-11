Hirsirakennukset V. Sairanen on Punkaharjun Vuoden yritys 2017 – yritys palkittiin Yrittäjien pikkujouluissa

Punkaharjun Yrittäjien hallitus on valinnut punkaharjulaisen Vesa Sairasen omistaman Hirsirakennukset V. Sairasen vuoden yritykseksi.

Vuoden Yrityksen julkistaminen ja palkitseminen tapahtui Hotelli Punkaharjussa sääntömääräisen syyskokouksen ja pikkujoulujuhlan yhteydessä perjantai-iltana 17. marraskuuta.

Perusteluna valinnalle on yhtiön pitkäjänteinen työ kohti maan johtavaa perinnerakentamisen tekijää. Hirsirakennukset V. Sairanen on yli 20 vuoden ajan toimittanut huippulaatua erinomaisella toimitusvarmuudella. Yrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuosittain ja Sairanen on itsensä lisäksi työllistänyt 1-4 henkilöä vuosittain.

Vuonna 1993 toimintansa aloittaneen Hirsirakennukset V. Sairasen päätuote on perinteisten hirsirakennusten suunnittelu ja rakentaminen sekä vanhojen hirsi- ja arvorakennusten korjausrakentaminen. Yksilölliset, käsin veistetyt hirsirakennukset valmistuvat pyörö-, pelkka- ja kelohirrestä perinteitä kunnioittaen ja nykyajan vaatimukset huomioiden. Hirsitalot ja -mökit, saunat, aitat ja laavut voidaan toimittaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti myös avaimet käteen -periaattella.

Lisäksi Sairanen tekee arvorakennusten korjaustyöt, kengitystyöt sekä perinnekatot (päre-, lauta-, malka-, turvekatot sekä esimerkiksi Kesälahden kellotapulin tervaus) ja kirvesmiehen työt (ikkunat ja ovet sekä kattorakenteet).

Jo yrityksen perustamisen yhteydessä Sairasen tavoitteena oli rakentaa yhtiöstä perinnerakentamisen brändi. Yrityksen ei tarvitse kilpailla hinnalla ja tilauskirjat ovat täynnä. Sairanen pitää kiinni siitä, että jokaisessa toimitetussa rakennuksessa on jotain yksilöllistä, eikä kahta samanlaista rakennusta ole toimitettu. Punkaharjun Yrittäjien mukaan Vesa Sairasella on esteettistä silmää, ja hän osaa piirtää ja toteuttaa asiakkaiden toivomukset ylittävän valmiin rakennuksen.