Haukkumestarit koolla Kulennoisissa – Pogostan Karo on tyypillinen rotunsa edustaja

Kerimäkeläinen suomenpystykorva Pogostan Karo on tyypillinen rotunsa edustaja.

– Vilkas, eloisa, seurallinen, lapsirakas ja muutenkin mukava luonne, kertoo koiran emäntä Johanna Helander.

Karolla on myös kova metsästysvietti, jonka johdosta koira hakee riistaa väsymättä ja haukkuu linnun puuhun sellaisen tavoitettuaan.

Viime sunnuntaina Karo juoksi 18 kilometrin matkan Kulennoisten maastossa linnunhaukkukokeen yhteydessä.

Tuulinen sää ei ollut paras mahdollinen linnunhaukkukoetta ajatellen, mutta Kulennoisten maastoissa lintuja tavattiin mukava määrä.Haukkuvien lintukoirien kasvatus on taas uudessa nousussa Puruvedenkin seudulla.

Takasivu

Lue koko juttu 16.11. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteesta puruvesi.net.