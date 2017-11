Kerimän lukion lakkautus ei mene yksimielisesti illan valtuustossa – Heli Järvinen esittää, ettei koulua lopeteta

Kerimäen lukion lakkauttamisesta ei päätetä Savonlinnan kaupunginvaltuustossa ainakaan yksimielisesti maanantai-iltana.

Vihreiden valtuutettu Heli Järvinen sanoo, että aikoo tehdä vastaesityksen kaupunginhallituksen esitykselle.

– Tiedän, että saan kannatusta esitykselleni, jolloin asia menee äänestykseen, Järvinen kommentoi maanantaina iltapäivällä.

Järvisen mielestä Savonlinnan uudet päättäjät ovat aloittaneet työnsä innokkaasti.

– Osin into on vain ylittänyt linjakkuuden. Linjattomuus tuli esiin esimerkiksi Kerimäen lukion asiassa. Kun juuri aiemmin syksyllä olimme yhteisesti päättäneet tukea pientä ja rakennukseltaan kohtuullisen huonokuntoista Kallislahden koulua ja sen tulevaisuutta vetoamalla siihen, että esikoululaiset laskettaisiin mukaan ala-asteen oppilaslukuun, yllättäen yläastelaisia ja lukiolaisia ei haluta laskea yhteen, kun kyseessä on Kerimäen hyväkuntoinen ja oppilasmäärältään paljon suurempi kirkonkylän koulu.

– Siellä oppilaiden yhteenlasku olisi erityisen perusteltua, sillä lukiossa ja yläasteella toimivat yhteiset ja samat opettajat toisin kuin esikoulussa ja ala-asteella. Samoin, vaikka useassa kokouksessa on jo peräänkuulutettu työrauhaa kouluverkkotyöryhmälle, on iso osa valtuutetuista valmiita päättämään kouluratkaisuista toistuvasti yksitellen ennen työryhmän raporttia.

Siksi Järvinen aikoo tehdään aloitteen siitä, että Kerimäen lukiosta päätetään vasta kouluverkkotyöryhmän pohdinnan jälkeen ja että sen kohdalla käytetään samaa linjaa kuin esikoululaisten ja peruskoululaisten kohdallakin.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kerimäen lukio lakkautetaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Hallitus on samaa mieltä kuin sivistyslautakunta.

Perusteena esitykselle ovat oppilasmäärän lasku, opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä kustannukset.