Kerimäen lukion lakkauttaminen menee valtuustoon – päätös luvassa maanantai-iltana

Savonlinnan kaupunginvaltuusto saa tänään maanantaina käsiteltäväkseen Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lakkauttamisen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kerimäen lukio lakkautetaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Hallitus on samaa mieltä kuin sivistyslautakunta

Perusteena esitykselle ovat oppilasmäärän lasku, opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä kustannukset.

Kaupungin mukaan koulutoiminnan lopettamisen vuotuiseksi säästöksi tulee 270 000 euroa. Kustannussäästö ensi vuonna on osalta 112 500 euroa.

Sivistyslautakunta käsitteli aiemmin kokouksessaan kolme kirjallista kannanottoa ja totesi, että niissä olleet asiat on otettu valmistelussa huomioon. Niin ikään se totesi, että lukion henkilöstön yt-lain mukainen kuulemistilaisuus on pidetty 5. lokakuuta.

Lyseon lukion Kerimäen toimipisteessä on opiskelijoita vain ensimmäisellä ja toisella vuosikurssilla. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat ovat opiskelleet Lyseon lukiolla Savonlinnassa vuoden 2016 syksystä lähtien.

Opiskelijatilanne Savonlinnan lukion Kerimäen toimipisteessä tämän lukuvuoden alettua oli sellainen, että ensimmäisellä vuosikurssilla oli seitsemän opiskelijaa ja toisella vuosikurssilla 11 opiskelijaa.