Isänpäivänä sopii muistaa ja muistella isiä ja isoisiä sekä nähdä heidän arvonsa

Sunnuntaina on isänpäivä, ja perheissä päivää vietetään tai ollaan viettämättä. Se voi olla kuin tavallinen sunnuntai tai sitten juhlavampi.

Henkilökohtaisesti isänpäivänä voi toki miettiä isyyttään ja sitä, onko onnistunut isänä. Itse on tietenkin jäävi siihen ottamaan kantaa.

Isänpäivä on ollut Suomessa vakiintunut liputuspäivä vuodesta 1987. Myös isoisiä juhlistetaan isänpäivänä, ja samana päivänä on lupa muistella myös edesmenneitä isiä, joskin siihen tarjoutui ajankohta viikkoa aiemmin eli pyhäinpäivänä. Sitä vietettiin viime lauantaina.

Pyhäinpäivästä on tullut yleinen vainajien muistopäivä.

Haudoilla käynti yleistyi Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, kun kansalaiset alkoivat toipua sodan menetyksistä.

Matkani kohti isänpäivää alkaa yleensä pyhäinpäivästä, jolloin vanhempieni hauta – äidin ja isän – on laitettu talvikuntoon ja metallinen lyhty odottaa kynttiläänsä. Useimmiten pimeän vuoden aikaan hautakiveä valaisee lyhty useampana iltana viikossa.

Kun edesmenneiden hautaa pitää kunnossa ja huolehtii siitä, on hyvää aikaa muistella isää ja äitiä ja miettiä elämän kaarta tähän päivään.

On mielenkiintoista, miten menneet ihmiset kulkevat muistoissamme, jos mietteille antaa tilaa.

Pyhäinpäivän ja isänpäivään aikaan muistuvat mieleen yhteiset tekemiset isän kanssa. Niistä syntyy merkityksiä, joiden arvo ei himmene ikinä.

Vaikka oma suhteeni isääni katkesi isän kuoleman vuoksi jo teini-iässä, isän merkitys on ollut aina vahva. Vaikka yhteinen aika jäi inhimillisesti katsoa liian lyhyeksi, siitä ajasta voi silti olla onnellinen.

Olen joskus leikitellyt ajatuksella, että jos isäni eläisi, hän olisi nyt 83-vuotias papparainen ja usean lapsenlapsen isoisä. Kohtalo ei kuitenkaan suonut hänen nähdä lapsenlapsiaan. Elämä kulkee sitä rataa kuin ajateltu on. Näin kiteytän itse asiat.

Jokaisen kannattaa elää sellaista elämää, että voi sanoa hyvällä omalla tunnolla pitävänsä huolta läheisistään. Isänpäivänä sopii muistaa ja muistella isiä ja isoisiä sekä nähdä heidän arvonsa. Pahitteeksi se ei ole elämän muinakaan päivinä tavallisessa arjessa.