Seitsemän vuosikymmentä mieslaulua Punkaharjulla – Punkaharjun Mieslaulajat harjoittelee juhlakonserttia, joka pidetään 19. marraskuuta

Mikä ihme siinä viehättää, että vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen hakeudutaan ilta toisensa perään harjoittelemaan yhdessä, ja päämääränä on esiintyminen tumma puku päällä? Mikä on lajin viehätys?

– Jotakinhan se antaa, kun harjoitellaan ja saadaan aikaiseksi. Ja sitten kun esiinnytään, ja jos se menee hyvin, se on kuin palkinto harjoittelusta, kommentoi Reijo Lahtinen.

Lahtinen sanoo, että myös kehittyminen harrastuksessa antaa pontta jatkaa edelleen. Kyse on mieskuorolaulusta.

Punkaharjun Mieslaulajat ry:n puheenjohtaja Reijo Lahtinen on tehnyt vuosikymmenten mittaisen aktiiviuran kuljetusyrittäjänä, mutta aina runsaan 30 vuoden ajan on elämässä ollut sijaa kuorolaululle. Hän toimii kuoron puheenjohtajana nyt kolmatta kauttaan.

Punkaharjun Mieslaulajat saavuttaa kunnioitettavan 70 vuoden iän, ja juhlakonsertti pidetään runsaan viikon päästä eli 19. marraskuuta Punkaharjun yläkoululla kello 14 alkaen.

Juhlakonsertista on luvassa kuulemisen arvoinen. Monipuolinen ohjelmisto koostuu muun muassa vuosikymmenen aikana esitetyistä lauluista, joita on nyt uudistettu ja tuorestettu. Lisäksi Suomen 100-vuotisjuhlavuosi tuo vielä ripauksen lisää arvokkuutta ja isänmaallisuuttakin.

Lue lisää 9.11. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.