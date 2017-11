Hyvä kiertää – vuoden loppu häämöttää ja tämä yksinyrittäjä on täynnä odotusta!

Vuoden loppu häämöttää ja tämä yksinyrittäjä on täynnä odotusta, vähän kuin lapsena joulupukkia odotellessa.

Olemme viime aikoina saaneet paljon positiivisia uutisia, ja lupa on odottaa niitä vielä lisää.

Nyt on ainakin Punkaharjun pitäjällä kova tekemisen meininki. Tällä viikolla saimme kuulla, että raitin parhaalla liikepaikalla oleva rakennus on myyty ja tiloihin on tulossa uutta liiketoimintaa.

Useampi yritys on aloittanut tai vaihtanut omistajaa syksyn aikana, ja mikä positiivisinta, moni uusista yrittäjistä on muuttanut muualta Savonlinnan seudulle!

Ruutitynnyrissäkin kävi juuri alueelle muuttanut pariskunta, joka oli lähtenyt varta vasten tutustumaan paikalliseen palvelutarjontaan. Juttua meillä riitti ja kanssayrittäjien kanssa oli ilo kertoa heille mitä kaikkea meillä on tarjota.

On hienoja valaistuja kuntopolkuja, historiallisia kävelyreittejä, upeita vanhoja rakennuksia ja talvellakin avoinna olevia ruokapaikkoja. Monenlaista osaajaa löytyy erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Olipa juuri sillä hetkellä paikalla kodinhoitoalan yrittäjäkin tarjoamassa palveluitaan!

Saimme myös lukea, että Putikkokin on saanut uuden eteläsuomalaisen perheen asuttamaan hienoa vanhaa rakennusta.

Asuntojen puurakentaminen, niin nykyaikaisia kuin perinteisiäkin rakennusmenetelmiä käyttäen, nostaa suosiotaan. Terveiden vanhojen puurakennusten ylläpitoa ja korjausta arvostetaan. Meidän seudulla löytyykin puu- ja perinnerakentamisen huippuosaajia ja onpa yksi uusista yrittäjistämmekin perinnerakentamiseen keskittynyt rautakauppa!

Luonnon materiaalien hyödyntäminen asumisessa ja kestävän kehityksen periaatteet ovat äärimmäisen tärkeitä eläessämme näin ainutlaatuisen puhtaassa ja terveellisessä ympäristössä.

Viime viikon tiistaina muutaman yrittäjän ja kyläaktiivin kanssa järjestettiin Hyvä kiertää -tapahtuma, jossa pääteemana oli tavaroiden uusiokäyttö ja kierrätys. Yhden romu on toisen aarre!

Tavaroiden uusiokäyttöä voi lisätä vielä paljonkin ja vain mielikuvitus on rajana sille, miten esimerkiksi vanhat metalliesineet tai -romut voi käyttää hyödyksi.

Meidän oma ympäristönhuoltoyhtiömme on alansa edelläkävijä ja käsittääkseni ensimmäinen taloyhtiö, joka aloitti pakkausmuovin kierrätyksen, on Punkaharjulla. Ainakin meidän taloudessa pakkausmuovin kierrätyksen myötä sekajäteastia on huomattavasti aikaisempaa vajaampi. Tuntuuhan tuo myös rahakukkarossa, kun sekajäteastian tyhjennystä voi harventaa!

Parin viikon kuluttua avaamme joulukauden ja perjantai-iltana 24.11 meillä on hyvä tilaisuus tarjota omia tuotteitamme ja palveluitamme muille. Käydään itsekin nauttimassa kaikesta hyvästä Punkaharjun jouluraiteilla!

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja.