Sähköautoihin virtaa Kerimäeltä – latauspiste kaikkien sähköautoilijoiden käytössä

Kerimäen Osuuspankin yhteyteen rakennettu sähköautojen latauspiste on nyt kaikkien paikkakunnalla liikkuvien sähköautoilijoiden käytettävissä. Marraskuun alussa valmistunut latauspiste on yksi noin sadasta OP:n ja Fortumin yhdessä suunnittelemista, eri puolille Suomea rakennettavista uusista latauspisteistä.

Sähköautojen latauspisteen asennustyö Kerimäen OPn pihalla saatiin valmiiksi 1.11.2017.

– Keskeisellä paikalla sijaitseva latauspiste mahdollistaa sähköauton latauksen luontevasti muun asioinnin aikana. Latauspiste tukee sähköautoilua ja asiointia paikkakunnalla ja sen lähialueilla, toteaa Kerimäen Osuuspankin toimitusjohtaja Jarmo Kaivonurmi.

Latauspiste on osa Fortum Charge & Drive -verkostoa. Verkostossa on Pohjoismaissa jo yli 1 300 latauspistettä, joista 450 on pikalatauspisteitä. Suomessa Charge & Drive -latauspisteitä on runsaat 90, joista 35 on 50 kW:n pikalatauspisteitä. Fortum vastaan myös Kerimäen OP:n latauspisteen toimivuudesta.

Sähköauton akun lataaminen täyteen Kerimäen OP:n kaltaisilla puolinopeilla latauspisteillä kestää noin 2-3 tuntia riippuen autosta.

– On hyvä huomata, että sähköautoillessa jo ”puoli tankkia” antaa monesti hyvän useamman kymmenen kilometrin toimintamatkan. Latauspiste palvelee myös erinomaisesti pistokehybridejä, joiden toimintasäde sähköllä on useimmiten vain joitain kymmeniä kilometrejä, sanoo Kaivonurmi.

Latauksen voi käynnistää joko tekstiviestillä tai rekisteröitymällä Fortum Charge & Drive -verkoston käyttäjäksi, jolloin lataus onnistuu RFID-avaimella tai mobiilisovelluksella. Latauspisteillä voivat ladata käytännössä kaikki erilaiset sähköautot ja pistokehybridit.

Latauksessa käytetään niin sanottua Type 2-latausjohtoa, joka asiakkaalla on autossa mukana ja joka on vakiintunut julkisissa latauspisteissä käytettäväksi standardiksi.