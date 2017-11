Samiedu on valmis tuleviin muutoksiin – yhtymävaltuuston puheenjohtajan Ari Asikaisen mielestä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on hyvin johdettu ja hoidettu talo

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedua on lokakuusta lähtien johdettu Keski-Karjalan suunnasta käsin. Yhtymävaltuusto valitsi puheenjohtajakseen alkavalle nelivuotiskaudelle kesälahtelaisen Ari Asikaisen (kesk.), joka on toinen kiteeläisedustaja kuntayhtymän hallinnossa. Kuntayhtymän hallituksessa Kiteetä edustaa Elli Luukkainen (kd.), joten Kiteen vaikutus kuntayhtymässä on vahva.

Uuden yhtymävaltuuston puheenjohtajan mielestä Kiteen jäsenyyttä Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä ei ole syytä kyseenalaistaa, vaikka kaupunki kuuluu myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään, jonka yksi toimipistekin sijaitsee Kiteellä.

– Kesälahtelaisia nuoria opiskelee paljon Savonlinnassa, joten kuntayhtymän osakkaina on perusteltua olla mukana, Asikainen sanoo. Hänelle Samiedu oli tuttu organisaatio jo ennestään, silla takana on yksi hallituskausi aiemmilta vuosilta.

Ammatillinen koulutus koko valtakunnassa käy läpi reformia, jossa toiminta sopeutetaan uusiin resursseihin ja oppilasmääriin. Laskussa ovat sekä määrärahat että pienenevien ikäluokkien myötä oppilasmäärät.

Koulutusta ollaan viemässä entistä enemmän työpaikoille, missä on sekä mahdollisuutensa että vaaransa. Ari Asikainen pitää tärkeänä, että perusopetusta säilytetään riittävästi oppilaitoksen sisällä. On tarkoin harkittava se määrä ja osuus opetuksesta, mikä voidaan siirtää työpaikoille.

– Erityisesti huolta on pidettävä syrjäytymisuhan alaisista nuorista, että he saisivat riittävän opetuksen ja ohjauksen koulussa ennen työpaikoille siirtymistä. Nuoren syrjäytyminen on yhteiskunnalle kaikkein kalleinta ja opettajan kautta annettava opetus on edelleen ensiarvoisen tärkeää, Asikainen sanoo.

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa on toki tärkeää, ja sen on syytä tiivistyä entisestään.

– Koulutuksen on pysyttävä ajan hermolla ja tämä asettaa opettajille haastetta entistä enemmän.

