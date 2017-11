Ammattiin yrityksen kautta

Ammatillinen koulutus käy lävitse isoa muutosta, ja vaikutukset näkyvät myös Savonlinnan seudulla, jossa koulutuksesta vastaa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Samiedu. Muun muassa nuoriso- ja aikuisasteen koulutukset lähenevät toisiaan.

Taustalla on se, että sekä opetuksen määrärahat että ikäluokat pienenevät. Koulutusta viedään entistä enemmän työpaikoille. Samiedun yhtymävaltuuston puheenjohtaja, kesälahtelainen Ari Asikainen muistuttaa Puruvesi-lehden hasatattelussa aivan oikein, että siinä on sekä mahdollisuutensa että vaaransa.

Hänen mukaansa perusopetusta tulee säilyttää riittävästi oppilaitoksen sisällä. On harkittava se määrä, joka voidaan siirtää työpaikoille.

Työelämä tarvitsee osaajansa, ja sen vuoksi työssäoppimis- ja harjoittelujaksot ovat tärkeitä sekä opiskelijalle että yritykselle. Parhaimmillaan käy niin, että harjoittelussa oleva opiskelija petaa itsellensä vähintään kausityöpaikan ja yritys saa luotettavan tekijän, josta voidaan ajan oloon koulia pätevä työntekijä. Molemmat hyötyvät.

Samiedussa käynnistyy esimerkiksi joulukuussa koulutuksia, joissa yrityksissä harjoittelun osuus on huomattava. Se on hyvä suunta. Monet yritykset kärsivät nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa tekijäpulasta. Yritysten ja oppilaitoksen yhteistyöllä ja kumppanuudella tulevaan on hyvä varautua.