Savonlinnan kaupungin tiedottajaksi Miia Käyhkö – kaikkiaan hakemuksia tuli 43

Savonlinnan kaupungin tiedottajaksi on valittu tradenomi (amk) Miia Käyhkö. Tiedottajan tehtävään tuli yhteensä 43 hakemusta.

Miia Käyhkö siirtyy Savonlinnan kaupungin tiedottajan tehtävään Oulun yliopistosta, jossa hän on toiminut johdon assistenttina vuoden 2015 alusta lähtien.

Sitä ennen hän on muun muassa työskennellyt markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana kansainvälisissä ICT-alan yrityksissä lähes kymmenen vuoden ajan.

Koulutukseltaan Käyhkö on tradenomi (amk), minkä lisäksi hän on opiskellut viestintää täydennyskoulutuksilla. Miia Käyhkö aloittaa tiedottajan tehtävässä vuoden 2018 alusta lukien.