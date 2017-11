Metsäpalvelu osti Punkaharjun Säästökeskuksen – tiloja laitetaan vuokralle

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV on ostanut koko Kiinteistö Oy Punkaharjun Säästökeskuksen osakekannan.

Kiinteistö sijaitsee Kauppatien varrella Punkasalmen keskustassa, ja tällä hetkellä siinä sijaitsevat Postin lajittelutoiminnot.

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Jenni Laukkanen kertoo, että tavoitteena on ryhtyä vuokraamaan tiloja rakennuksesta.

Talossa on toiminut aiemmin muun muassa apteekki, pankki ja kangasliike.

Kiinteistön huoneistoala on 534 neliömetriä.

Punkaharjun Metsäpalvelun omat toimitilat ovat Punkaharju-talossa. Laukkasen mukaan yrityksellä ei ole suunnitelmissa siirtyä Säästökeskuksen kiinteistöön.

Vuonna 1999 perustettu Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV on metsä-, kiinteistönvälitys- ja konsultointipalveluja tarjoava yritys. Myös puunosto ja -korjuu kuuluvat yrityksen toimialaan samoin kuin tilitoimistopalvelut.