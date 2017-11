Leipäjonoon tullut lisää asiakkaita

Tarve ihmisten auttamiselle ei ole vähenemässä – päinvastoin, toteavat punkaharjulaiset ammattilaiset ja vapaaehtoiset, jotka työskentelevät niin ikäihmisten kuin vähävaraisten kanssa.

Punkaharjun kappeliseurakunnan diakonissa Jaana Parviainen näkee työssään, että ihmisten ahdinko näyttää olevan jopa kasvussa. Se näkyy esimerkiksi Leipätorin asiakasmäärinä.

Syksyn tullen asiakasmäärä on nousussa, ja tätä nykyä Leipätorilla asioi säännöllisesti niin perheitä, eläkeläisiä kuin työttömiä.

Parviainen näkee monta syytä, miksi osalla ihmisistä menee heikosti. Yksi pahimmista on pitkittyvä työttömyys.

Myös se, että tukipäätökset usein pitkittyvät, johtaa ihmisiä taloudelliseen ahdinkoon.

Leipätori Toimii Punkaharjun seurakuntatalolla keskiviikkoisin kello 9.30-10.30.

Myös perinteisessä ystävänpalvelun toiminnassa näkyy, että auttaville käsille ja juttuseuralle on alati tarvetta.

Punkaharjun Ystäväpalvelu ry järjestää monenlaista toimintaa pääasiassa ikäihmisille.

– Esimerkiksi ulkoiluttajia tarvittaisiin enemmän kuin nyt siinä on mukana. Tällä hetkellä ringissä on noin kymmenen vapaaehtoista, hän sanoo.

Punkaharjun Ystäväpalvelu tunnetaan ennen muuta Ystäväntuvasta, joka toimii Punkaloksi nimetyllä vanhalla kunnantalolla. Se on avoinna talvikautena maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 10-14. Näin päivinä tarjoillaan kello 11-12.30 lounas, joka kerää Lallukan mukaan jatkuvasti kehuja.

Lue lisää 2.11. Puruvesi-lehdestä