Isojen tehtaiden suunnittelija

Asennussuunnittelija Tommi Sopanen voi jo nyt hieman huokaista, sillä Suomen historian suurin metsäteollisuuden investointi Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on pyörähtänyt käyntiin suunnitellusti aikataulussaan.

Sopanen on ollut omalla työpanoksellaan mukana hankkeessa.

Hänellä on pitkä tie konepajateollisuuden monialayrityksen Andritz Oy:n palkkalistoille.

Ensimmäiset askeleensa erilaisten koneiden ja laitteiden maailmassa hän otti 10-vuotiaana poikasena Enonkoskella, jossa hän asui ja jossa hänen isänsä Ossi Sopanen pyöritti sekä huoltoasemaa että korjaamoa.

Sopanen kävi peruskoulunsa Enonkoskella ja siirtyi lukiopintojen pariin silloiseen Talvisalon lukioon Savonlinnaan. Insinööriksi hän valmistui silloisesta Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Tommi Sopanen liittyi biotuotetehtaan suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Andritz oli Metsä Groupin biotuotetehtaan toinen päälaitetoimittaja, ja Sopaselle kuului massatehtaan laitteiden asennussuunnittelu sekä laiteasennusten valvonta.

Asennussuunnittelijan ja -valvojan työsarkaa on huolehtia muun muassa siitä, että kun suunnitelmien mukaiset laitetoimitukset saapuvat tehdastyömaalle, niiden tulee olla juuri oikeanlaiset, ja lisäksi niiden tulee täyttää lukuisten standardien vaatimukset.

Sopanen kertoo, että merkittävä osa massatehtaan laitekannasta valmistettiin Andritz-konserniin kuuluvan Savonlinna Worksin konepajalla. Savonlinnassa valmistettiin esimerkiksi tehtaan tarvitsemia lajittimia, pesureita ja avainkomponentteja – juuri sitä laitekantaa, jota biotuotetehdas pitää sisällään.

– Monet komponentit ovat niin suuria, ettei niitä edes voida valmistaa kerralla kokonaisiksi, vaan konepajalla tehdään osia, jotka tehdastyömaalla kasataan.

– Tehtaan laiteasennuksissa puhutaan vuodenkin mittaisista asennustöistä. Asennusvalvojan tulee olla koko ajan kartalla, mitä tapahtuu ja puuttua asiaan, ellei jokin mene suunnitelmien mukaisesti.

Varsinainen suunnittelutyö Sopaselle alkoi jo alkuvuodesta 2015, jolloin laitetoimittajille laadittiin asiakirja-aineistoja laitetoimitusten tarjouspyyntöjä varten.

Tehdastyömaalla työskenteli kaikkiaan koko tehdasprojektin aikana, eli toukokuusta 2015 elokuuhun 2017, yli 13 500 eri henkilöä. Korkeimmillaan työmaavahvuus oli vuosien 2016–2017 taitteessa, jolloin työmaalla työskenteli vilkkaimpina päivinä 3 300 henkilöä.

Suomalaisten osuus koko projektin työvoimasta oli 64 prosenttia. Koko projektin aikana työmaalla työskenteli kaikkiaan yli 1 500 eri yritystä, joista suomalaisia oli 89 prosenttia.

– Työ on ollut todella mielenkiintoista, ja sen tärkein tarkoitus on ollut pitää huolta, että tehdas valmistuu suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Tällä työlle on saanut ja voinut antaa kaikkensa, ja siitä on saanut todella paljon, kun työ saatiin pidettyä aikataulussaan ja laatu kohdallaan, hän toteaa.

Hän mainitsee sävähdyttäväksi myös sen, että nyt kun tehdas toimii, voi todeta että on ollut itsekin sitä rakentamassa.

