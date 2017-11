Savonlinnan suunta oikea

Savonlinnan kaupunki yrittä rimpuilla ensi vuodeksi irti kyseenalaisesta kunniasta. Kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan budjettiesityksessä lähdetään siitä, että tuloveroprosentti lasketaan 22:een. Sen jälkeen Savonlinna ei enää olisi Suomen raskaiten verottava kaupunki.

Yritys on hyvä ja antaa kuntalaisille ja ulkopuolisille kuvan, että kaupungintaloutta on hoidettu niin maltilla, että verotuksen keventäminen on mahdollista.

Samaan aikaan kaupungin suurena uhkana on Itä-Suomen yliopiston lähtö paikkakunnalta. Opettajankoulutuksen lakkaaminen nakertaa kaupungin asukasmäärää jopa 1 500 asukkaalla ja ostovoimaa yli 10 miljoonalla euroa vuodessa. Suorat ja välilliset vaikutukset ovat karmaisevat, ja valtiovalta on jättänyt kaupungin käytännössä yksin ongelmiensa kanssa.

Savonlinnan talous saattaa kriisiytyä lähivuosina huolimatta monista oikeansuuntaisista ponnistuksista. Se on esimerkiksi järkevää, että kaupunki haluaa olla mukana uusien elinkeinojen, teollisuuden ja matkailun edellytyksen luomisessa. On pidettävä peukkua, että aikomukset muuttuvat uusiksi verotuloiksi ja kuntalaisiksi.

Silti on varma, että kaupungin johdolta on luvassa paljon leikkaavia esityksiä, jotka kohdistuvat haja-asutusalueelle.

Kouluverkkotyöryhmän linjauksia ja niistä kumpuavia esityksiä on lupa odottaa pienellä jännityksellä.