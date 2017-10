Kerimäen Yrittäjät juhlii nelikymppistä taivaltaan – yrittäjäyhdistys tekee voitavansa paikallisten palvelujen säilyttämiseksi

Perinteisten Kerimäen joulumessujen jatko näytti vielä jossain vaiheessa tänä vuonna hieman häilyvältä. Tapahtuma saatiin turvatuksi, kun Kerimäen Yrittäjät palasi parin vuoden tauon jälkeen päävastuulliseksi järjestäjäksi.

Käytännön järjestelyissä on mukana useita yhteistyökumppaneita, kuten Savonlinnan elinkeinotoimi ja Keiku ry.

Esimerkki on kuvaava kahdellakin tapaa. Yrittäjäyhdistys tahtoo puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikaisen mukaan kantaa ratkaisulla vastuuta kerimäkeläisistä palveluista.

– Meidän on pakko säilyttää palvelut Kerimäellä. Joulumessut on yhdistyksille tärkeä tulonlähde ja yhdistykset käyttävät myös yritysten palveluja. Jos meillä ei ole messuja, ei ole kohta yrittäjiäkään. Palvelurakenne on otettava huomioon kokonaisuutena, sanoo Jalvanti-Hannikainen.

Toisaalta eri järjestöjen ja toimijoiden verkostoituminen on yhä useammin ainoa tapa saada maaseudulla jotain isompaa ja näkyvämpää aikaiseksi. Siksi messujakin puuhataan monikantaisella yhteistyöllä ja työnjaolla.

Joulumessut huipentaa Kerimäen Yrittäjien vilkkaan toimintavuoden, johon on mahtunut muun muassa kevätpuolen golftapahtuma sekä näkyvä osallistuminen Puruvesi Poppiin. Tulossa on myös perinteinen kylän yhteinen joulunavaustapahtuma.

Yksi tämän vuoden ponnistus on Kerimäen palveluhakemiston päivittäminen. Uuden palveluhakemiston teko on loppusuoralla, mutta mukaan ehtii vielä kun ottaa yhteyttä Yrittäjiin tai hakemistoa kokoavaan Keiku ry:hyn.

Yksi kohokohta odottaa 3. marraskuuta, jolloin juhlitaan Kerimäen Yrittäjien 40-vuotista taivalta Kerigolfin uudessa klubiravintolassa. Juhlatoimikuntaa vetää Arto Koponen.

Perustava kokous pidettiin jo joulukuussa 1976, mutta kuluva vuosi valittiin juhlavuodeksi, koska järjestäytymisestä ja ensimmäisestä varsinaisesta toimintavuodesta tulee nyt kuluneeksi 40 vuotta.

