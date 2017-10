Käväistään Kiirunassa

Kiiruna on puuttomalla lakialueella ja vuoristossa viihtyvä lintu, jonka kuva komeilee Ruotsin samannimisen kunnan vaakunassa. Itse Kiirunan kaupunki on keskelle erämaata, matkaa sinne on Torniosta reilut sata kilometriä.

Kiirunaa hallitsee rautamalmikaivos, jonka ympärille kaupunki on perustettu 1900-luvulla. Malmia on louhittu yli sata vuotta Luossavaara – Kiirunavaara Oy:n toimesta. Aluetta kehutaan maailman parhaaksi rautamalmin esiintymäksi. Malmin uskotaan riittävän vielä ainakin sadaksi vuodeksi.

Tällä hetkellä louhitaan yli 1000 metrin syvyydessä. Louhinnan edetessä kaupungin alla ongelmaksi on tullut sortumavaara, joita on jo näkyvissä. Yhtiö on ilmoittanut vaarasta 2004, ja kaupungin siirtoa uudelle alueelle alettiin suunnitella. Siirto katsottiin edullisemmaksi kuin kaivoksen hylkääminen. Uusi alue sijaitsee entisestä keskustasta kolme kilometriä itään.

Uutta aluetta rakennetaan parhaillaan ja kaikki käyttökelpoinen rakennusaine otetaan talteen entistä keskustaa purettaessa. Myös rakennuksien siirtotyöt olivat syyskuussa käynnissä ja useita rakennuksia oli siirretty uuteen keskustaan. Siirrettäväksi suunniteltiin kaikkiaan 21 rakennusta.

Yhtiö lunastaa purettavia asuntoja ja maksaa 20 prosentin korotuksen markkinahinnan päälle. Uusi asunto on myös vaihtoehtona. Osa hienoista villoista siirretään uuteen paikkaan, mutta suurta osaa odottaa hävitys. Muutto satuttaa pitkään alueella asuneita, iäkkäitä asukkaita. Monet jäävät kaipaamaan entisen keskustan kaunista miljöötä.

Punapaaluilla päällystettyä kirkkoa ei ole turhaan valittu Ruotsin kauneimmaksi rakennukseksi. Satavuotiaana, tervantuoksuisena, katolla ristinä kultainen kukko kirkko seisoo ylväänä mäellä kaupungin keskeisellä paikalla. Rakennuksena kirkko on laaja, joten siirto oli suunniteltu tehtäväksi useassa osassa. Myös ympärillä olevat hidaskasvuiset vaivaiskoivut muuttavat kirkon kanssa muutaman kilometrin päähän hautausmaan lähelle.

Kauniista kaupungintalosta pääsee uuteen ympäristöön ainakin kaunis rautainen torni, joka lienee jo paketoitu muuttovalmiiksi. Oppaan kertomaa muuttosuunnitelmaa kuunnellessa ja uuteen keskustaan tutustuessa ei voinut kuin ihmetellä nykytekniikan saavutuksia.

Kuntana Kiiruna on laaja ja sinne mahtuu paljon mielenkiintoista osaamista. Euroopan suurimpaan avaruustutkimuskeskukseen, Esrangeen on matkaa keskustasta 45 km. Jukasjärven jäähotelli on laatuaan ensimmäinen maailmassa.

Keskustan ulkopuolella on useita talviurheilukeskuksia. Myös vaellukset Ruotsin korkeimman tunturin, Kebnekaisen maastossa ovat suosittuja. Kiiruna onkin luontoystävien ja talviurheilun unelmakohde.

Vierailu Kiirunassa oli mielenkiintoinen ja avartava kokemus. Se jätti mielenpohjalle paljon pohdittavaa. Kaupungin keskustan muutto ja uuden rakentaminen ovat työllistäneet myös rajan pinnassa asuvia suomalaisia. Naapurimaan pohjoisosassa tapahtuu paljon asioita, jotka olivat useille meistä mukana olleista uutta ja hämmentävää tietoa. Mihin kaikkeen ihmisten viisaus voikaan yltää!

Enni Holi

Kirjoittaja on kirjoittelua harrastava punkaharjulainen.