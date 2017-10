Baaritoiminnassa uusia tuulia Punkaharjulla – Punkero Kuusitielle ja toisellekin ravintolalle haetaan paikkaa

Punkaharjun kirkonkylän baaritoiminnassa puhaltavat muutoksen tuulet, ja perinteikkäälle ravintolapaikalle Kuusitielle avattiin perjantaina Tomi Kososen Punkero-baari.

Kosonen kertoo, että ravintola tulee palvelemaan asiakkaita viikon jokaisena päivänä; aamupäivästä iltaan ja viikonloppuisin yön pikkutunneille saakka.

Yrittäjänä Kosonen on toiminut vuodesta 2008 lähtien, tosin eri alalla.

Ennen Punkeron avaamista ja Punkaharjulle paluuta Kosonen asui Vantaalla ja teki toiminimen kautta työfysioterapeutin hommia.

Punkaharjulta kotoisin olevalla Kososella on kuitenkin myös baari- ja ravintolatoiminnassa kertomansa mukaan hyvä kokemus ja Punkerossakin työskentely on tuttua. Kosonen on ravintolaa aiemmin pyörittäneet Kaarlo Kososen poika.

Ovensa syyskuussa sulkeneen Bunkero-baarin yrittäjä Antti Tukio kertoo, että heillä on tällä hetkellä selvityksessä uusi paikka ravintolalle Punkaharjulta.

Paikkaa, tai avaamisaikaa Tukio ei vielä tarkemmin kommentoi, sillä neuvottelut ovat vielä kesken.

– Joka tapauksessa ravintolatoiminnasta ei ole luovuttu, vaan täysillä mennään eteenpäin. Tarjouksia meille on tullut ravintolakiinteistöistä tosin myös hiukan kauempaakin, mutta Punkaharjulle on kuitenkin suunnitelmissa avata ravintola lähitulevaisuudessa, Tukio kertoo.

Tukioiden pyörittämä Bunkero sulki Kuusitiellä ovensa 24. syyskuuta. Tukio kertaa, että toiminta Kuusitiellä päätettiin lopettaa korkean vuokratason vuoksi.

