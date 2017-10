Yrittäjyys kaipaa onnistumisia

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toivoo Puruveden haastattelussa, että pienistä ja keskisuurista yrityksistä löytyisi enemmän halua kasvaa ja kehittyä.

Tiedossa on, että Suomen talous näyttää olevan nousussa ja teollisuus uskaltaa jälleen investoida. Jos hyvin käy, Metsä Wood rakentaa Punkaharjulle uuden tuotantolinjan. Savonlinnan seudulla on monella muullakin alalla näkyvissä hyviä merkkejä, joskin muistissa ovat parit ikävät konkurssit Puruveden ympäristössä.

Tuoreen yritysbarometrin mukaan pk-sektori ei näe tulevaisuutta niin valoisana kuin elinkeinoelämän muu kenttä. Lisäksi itäinen Suomi ja Etelä-Savo kuuluvat hitaamman kasvun maakuntiin.

Pk-yrityksiä on maassamme valtavasti, ja niiden osuus työpaikoista ja työllisyyden ylläpidosta on huikea. Toivottavasti pk-sektori ampaisee suurten yritysten imussa kasvuun.

Tämän päivän Puruvedessä on hurja määrä yritysjuttuja. Yrittäjyys-sivuillamme monet yrittäjät kertovat tarinaa omasta yrityksestään sekä sen eri vaiheista.

Jokainen onnistuminen vie yrittäjyyttä eteenpäin, ja hyviä esimerkkejä onneksi löytyy. Mikael Pentikäisen odotuksiin kasvusta ja kehittymisestä tulee suhtautua vakavasti. Kuitenkin se sopii muistaa, että itäisessä Suomessa on paljon tekijöitä, jotka vievät pohjaa kasvulta: ikääntyminen, työttömyys ja väestökato koettelevat seutukuntiamme.

Siltikään lannistua ei saa, vaan pitää tapella huonoja merkkejä vastaan.