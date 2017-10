Tehdasinvestoinnin odotus luo uskoa talouden nousuun – Heikki Tynkkynen on nähnyt laskut ja nousut neljännesvuosisadan ajan

Punkaharjulainen pitkän linjan yrittäjä Heikki Tynkkynen on paraikaa tehdastyömaalla Kerimäellä. Takana on tavaranhakureissu Savonlinnasta, ja nyt suunnitellaan lämmitysputkien asennusta LVI-asentaja Pentti Palovaaran kanssa.

Tynkkynen on nähnyt yhtiökumppaninsa Taisto Niittylahden kanssa Suomen nousu- ja laskusuhdanteet.

Nyt eletään nousun odotusta, josta on orastavia merkkejä Savonlinnankin seudulla, joka on Tynkkysen firman Punkaharjun Vesi ja Lämpö Oy:n toiminnan ydinaluetta.

Tynkkysen firma on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta, ja se kuuluu seutukunnalla keskikokoista suurempiin lvi-alan firmoihin.

Työntekijämäärä on ollut ylimmillään alun toistakymmentä henkilöä yrittäjät mukaan lukien, ja nyt määrä on nyt seitsemän. Yhden miehen firmoja on jonkin verran myös talousalueella.

– Tällä hetkellä näyttää valoisammalta, ja ennen muuta puunjalostusteollisuuden ennakoimat investoinnit luovat uskoa yritysrintamalle. Se antaa toivoa yrittäjyyteen, Tynkkynen tuumaa.

– Uskon, että odotettu Metsä Woodin tehdasinvestointi piristä koko talousaluetta huolimatta parista matkailualan konkurssista. Toivottavasti kehitys näkyy myös asuntokaupassa, joka on ollut viimeiset vuodet hiljaista.

Tynkkysen toimialalla talouden nousu näkyy siinä, että ihmiset alkavat investoida kiinteistöihinsä eli tekemään muassa käyttövesiputkistojen saneerauksia. Tynkkynen tietää Savonlinnan seudun kiinteistöjen kunnon ja on vuorenvarma, että tarvetta remonteille jo olisi ja kiinteistöjen korjausvelkaa kasvaa..

– Nyt on ruvettu kiinteistöissä putkia uusimaan, ja käyttövesipuolella tarve on suuri. Uskon, että ihmiset rupeavat taas investoimaan. Tuohan se uskoa tulevaisuuteen, jos Punkaharjulle syntyy 50 uutta työpaikkaa tehtaalle saatikka mitä se vaikuttaa ympäristöön.

