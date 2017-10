Kerimäen Joulumessujen paikkamyynti alkaa pian – messut pidetään joulukuun toisena viikonloppuna

Kerimäen Joulumessut pidetään Kerimäen Liikuntahallilla 9.-10. joulukuuta. Messupaikkojen myynti käynnistyy maanantaina 23.10. Tuolloin avataan viime vuonna lanseerattu messujen varausjärjestelmä.

Paikkavaraukset tehdään internetissä pyörivän varausjärjestelmän kautta. Varausjärjestelmään pääsee tapahtuman kotisivuilta, osoitteesta joulumessut.net.

Joulumessujen järjesteluvastuu on tänä vuonna palautunut messujen alkuperäiselle järjestäjätaholle, 40-vuotisjuhlavuottaan viettävälle Kerimäen Yrittäjät ry:lle.

Keskeisenä yhteistyökumppanina yrittäjäjärjestöllä on tapahtuman järjestämisessä Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi.

– Yrittäjät näkivät tärkeänä, että messuperinne jatkuu. Kyseessä on erittäin tärkeä tapahtuma varsinkin kerimäkeläisille järjestöille ja koululuokille, sanoo Kerimäen Yrittäjien puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikainen.

Pari viimeistä vuotta messuista kokonaisvastuuta kantanut Keiku ry on myös mukana toteutuksessa.

Yhdistys vastaa tietyistä tuotantotöistä, sekä tarjoaa tapahtumaan tarvittavan esitysteknisen kaluston. Tapahtuman toteutukseen osallistuu myös muita paikallisia yhdistyksiä.

Messujen ohjelmasta ja aikatauluista tiedotetaan tapahtuman kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa lisää lähiviikkoina.

Messupäälliköinä toimivat Kerimäen Yrittäjien varapuheenjohtaja Timo Viro, sekä hallituksen jäsen Jari Naukkarinen. Varausasioissa yhteydenpitoa hoitaa Keiku ry (myynti@keiku.fi)