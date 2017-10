Maalaislääkäri luennoi Punkaharjulla – Saimaan Syöpäyhdistyksen Punkaharjun osasto täyttää 20 vuotta ja tarjoaa luennon kahvien kera

Ensi sunnuntaina kannattaa poiketa iltapäiväkahville Punkaharjun yläasteelle. Tuolloin paikalla luentoa pitää maalaislääkärinä tunnettu Tapani Kiminkinen, joka puhuu otsikolla ”Avaimet terveelliseen elämään”.

Pelkäksi luennoksi tilaisuus ei jää, vaan värikkäänä puhujana tunnettu Kiminkinen antaa puheenvuoron myös yleisölle, joka saa esittää kysymyksiään tunnetulle maalaislääkärille.

Puhujan on paikalle kutsunut Saimaan Syöpäyhdistyksen Punkaharjun osasto, joka myös tarjoaa kahvit tilaisuudessa.

Luentotilaisuuksien järjestäminen on syöpäyhdistyksen paikallisosastolle perinteistä toimintaa, mutta tänä vuonna tilaisuus järjestetään vähän näyttävämpänä, sillä osasto täyttää pyöreät 20 vuotta.

Syöpäviikon tapahtumaan osallistujilta ei peritä pääsymaksua, vaan Kiminkisen luento ja kahvit tarjotaan kaikille maksutta.

– Kippo vapaaehtoista kahvirahaa varten toki on pöydällä, järjestäjät kertovat.

Lue koko juttu 19.10 Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.