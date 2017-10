Ostoilla on iso merkitys

Yritysten ja yksityisten ihmisten ostoilla on iso aluetaloudellinen merkitys. Kun tekee ostopäätöksen paikalliselta firmalta, tulee samalla pyörittäneeksi euroja omalla paikkakunnalla tai ainakin omassa maakunnassa.

Eurot jäävät hyödyntämään lähiseudun hyvinvointia ja pitävät osaltaan huolta työn ja työllisyyden säilymisestä.

Suur-Savon Sähkö -konserni teetti yhtiön ostotoiminnasta ja rahavirtojen liikkeistä pro gradu -tutkimuksen.

Sen tulokset vahvistavat olettamusta, ettei ole sama, millä tavalla ja millä alueella rahaa käyttää.

Suur-Savon Sähkön ostojen yhteissumma Etelä-Savon maakunnan alueella on runsaat 100 miljoonaa euroa. Kun summaan ynnätään investoinnit, yhteissumma on 170 miljoonaa euroa.

Rahapotista noin kolmannes ohjautuu omaan maakuntaan pitäen yllä maakunnan elinvoimaa.

Sähköyhtiö edustaa maakunnassa megaluokan toimijaa, mutta sama laki pätee yritysten pienemmissä ostoissa mukaan lukien yksittäisten kansalaisen tekemät ostopäätökset.

Suomessa kampanjoidaan aika ajoin, että on suositeltavaa ostaa kotimaista, sillä se pitää yllä kotimaan työllisyyttä ja hyvinvointia.

Aihe on aina ajankohtainen, ja sen voi toivoa muistettavan myös kunnissa ja muimuissakin julkisyhteisöissä, jotka tekevät hankintapäätöksiä.