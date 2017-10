Liikuntapuitteita uuteen kuosiin

Savonrannan kirkonkylän liikuntapuitteet kohenevat syksyn aikana uudelle tasolle urheilukentän ja sen ympäristön kunnostamisen myötä.

Vapaa-aikapäällikkö Simo Rädyn mukaan Savonrannalla laitetaan uusiksi katsomon rakenteita, laitetaan parempi pinnoite juoksuradalle, uusitaan tenniskenttä ja tehdään parkour-puisto kentän kupeeseen.

– Katsomorakenteisiin tehdään perusparannus. Eniten korjaustarvetta on ollut katsomon katossa. Katon kunnon vuoksi osa penkeistäkin on mennyt huonoon kuntoon, Räty kertoo.

Juoksuradoille laitetaan uusi, paremmin tarkoitukseen soveltuva tiilimurska.

– Aiemmin radalla on ollut hieman liian karkea murska. Rata ei ole täten kovennut kunnolla, vaan se on ollut pehmeä ja irtonainen.

Kentän vieressä on aiemmin ollut tenniskenttä.

Uusi kenttä tehtiin samalle paikalle. Sen pintana tulee olemaan lajiin hyvin soveltuva hiekkatekonurmi.

– Parkour-puisto tulee täysin uutena alueelle. Savonrannalle tehdään vastaavanlainen parkour-puisto, mikä löytyy esimerkiksi Kerimäen Sirkuskentän liikuntapuiston yhteydestä.

