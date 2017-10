Marko Humialle kymppi täyteen – K-Market Kruunun kauppias näkee, että piristymisen aika on jo alkanut

Marko Humialla on hurahtanut kymmenen vuotta kauppiaana Punkaharjulla, ja hänen mukaansa sekä kauppa että kauppias voivat hyvin.

Humia myöntää, että menneet vuodet K-Market Kruunun ruorissa ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja sopivalla tavalla työntäyteisiä.

Hän kiittää hyvää henkilökuntaansa, että kauppa on menestynyt vähintäänkin kohtuullisesti kaikki vuodet.

Humian mukaan viime vuosien matalasuhdanne toki näkyi muutamat viime vuodet kaupanteossa Punkaharjullakin.

–Tietenkin välillä on tuntunut, että olisi kuin jäitä poltellut, hän naurahtaa ja jatkaa että kokonaisuutena kaupanteko on ollut viime vuodet melko tasaista.

– Punkaharjun olemus vahvana kesäpaikkakunta näkyy piikkinä kesäsesonkina. Asiakas- ja myyntipiikki tulee juhannuksena, ja sitä kestää noin kaksi kuukautta.

Humia sanoo panneensa merkille, että laman selkä on nyt taitettu niin koko Suomessa kuin Savonlinnan talousalueellakin.

– Viimeisen puolen vuoden aikana on näkynyt ihan selvästi valtakunnan tasolla, että tämänkertainen lama on ohitettu. Kyllä sitä lähes kymmenen vuotta kestikin.

Humia tuumaa, että laskusuhdanteissa on ruokakauppiaan kannalta ainakin se positiivinen seikka, että ihmiset eivät lopeta syömistä.

– Mutta asiakas valitsee usein edullisemman vaihtoehdon, eikä välttämättä osta kalleimpia herkkuja. Nyt ollaan palautumassa normaaliin ostokäyttäytymiseen viiden, kuuden vuoden tauon jälkeen.

Punkaharjulla hän on havainnut myös sen, että matkailijat ovat tehneet vahvan paluun seutukunnalle, ja se koskee myös välillä tyrehtynyttä venäläismatkailua.

– Venäläismatkailijat olivat poissa muutaman vuoden, ja nyt vaikuttaa siltä, että matkailu on siltäkin osin palautumassa niin sanotusti normaaliksi. Myös keskieurooppalaisten osuus on kasvanut, ja matkailu on muutamana viime vuotena ja varsinkin tänä vuonna kansainvälistynyt reippaasti loppukesän ja alkusyksyn aikana, jolloin Euroopassa vietetään kesälomakautta.

Humia sanoo, että Punkaharjulla on näkynyt venäläisten lisäksi runsaasti esimerkiksi saksalaisia, ranskalaista, sveitsiläisiä ja jopa israelilaisia matkailijoita.

Punkaharjun K-Market on Marko Humian toinen kauppa, jota hän itse pitää. Kuopiolaissyntyinen Humia sanoo olleensa Pohjois-Savossa monen monta vuotta päivittäistavarakaupan töissä ennen kuin ryhtyi kauppiaaksi.

– Kauppiaan ura on ollut mielessä toki pitemmänkin aikaa, ja ehkä olisin itsekin voinut aloittaa aikaisemmin. Nykyäänhän on aika paljon aloittavia kauppiaita 25-30-ikävuoden haarukassa, hän sanoo.

Humia miettii, että ihmisillä on ehkä vääriä mielikuvia kauppiaaksi ryhtymisestä – eli mitä se vaatii, että pääsee kauppiaaksi.

– Melko yleinen olettamus on, että kauppiaana aloittavalla pitää olla iso tukku rahaa. Näinhän se ei aivan ole, vaan kauppiaaksi ryhtyminen on aina järjestelykysymys.

– Jos jokin minua nyt harmittaa omassa kauppiasurassani, niin että ehkä se, että tajusin mahdollisuuden vasta aika kypsällä iällä eli 34-vuotiaana, hän jatkaa.

Humian mukaan K-ryhmälle tulee tällä hetkellä melko runsaasti uusia kauppiaita, kun muun muassa entisiä Siwa-kauppoja muutetaan K-ryhmäläisiksi ja myymälöille haetaan kauppiaita.

Punkaharjulaista päivittäistavarakaupan tilannetta Marko Humia kuvaa tasapainoiseksi. Punkasalmen taajamassa on kaksi vahvaa toimijaa eli Etelä-Karjalan EeKoon S-Market ja K-Market Kruunu.

– Kauppakisa on Punkaharjulla seudulla melko tasaista, ja se noudattelee valtakunnan tason tilannetta. S-ryhmä on vahva valtakunnallisesti ja paikallisesti, mutta K-ryhmä on viime aikoina selvästi satsannut uusiin kauppapaikkoihin ja uudistanut vanhoja.

Esimerkiksi niin Punkaharjun kuin Kerimäen K-marketit on uudistettu ja toimivat tuoreella ilmeellä. Humia kehuu uudistusta raikkaaksi ja onnistuneeksi, ja asiakkailta on tullut hyvää palautetta selkeydestä ja tavaroiden asettelusta.

K-Marketin Kruunun asiakaskunta koostuu muutaman kymmenen kilometrin säteestä. Oman tärkeän lisän tuovat matkailijat ja muutkin läheistä valtatie 14:ää ajavat autoilijat.

– Suuri osa asiakkaista asioi luullakseni molemmissa Punkasalmen marketeissa. Toki on sellaisia asiakkaita, jotka käyvät vain toisessa kaupassa, mutta varmasti huomattava osa asiakkaita asioi molemmissa. Minusta se on täysin luonnollista, että asiakkaat käyttävät molempia kauppapaikkoja.

Humia tietää, että pisimmät kanta-asiakkuudet Punkaharjun K-kaupallakin ovat kestäneet jo kymmeniä vuosia.

– Eräskin asiakas sanoi, että on asioinut jo 1950-luvulta lähtien K-ryhmän kaupassa tällä kylällä.

Kymmenessä vuodessa päivittäistavarakaupan bisnes on muuttunut melkoisesti.

– Punkaharjullakin valikoima on melkoisen huikea. Jos mennään vaikka viisi vuotta taakse päin, niin valikoima on siihen nähden monipuolistunut ja on tullut hyvin paljon erikoistuotteita, kuten gluteenittomat ja laktoosittomat tuotteet sekä vege-tuotteet.

Vahvistusta on tullut myös lähellä tuotettuihin elintarvikkeisiin.

– Luomu ei ole noussut valtakunnallisestikaan siihen hypetykseen kuin on oletettu. Sen sijaan lähiruoka kasvaa koko ajan, ja itsekin otan mielelläni myyntiin paikallisten tuottajien elintarvikkeita, kuten hedelmiä, marjoja ja vihanneksia, juureksia ja kalaa sekä lähileipomojen tuotteita.

Humia myöntää, että lähiruokaan liittyy kauppiaan kannalta tuotanto-ongelma: tasaista määrää ei aina pysty takaamaan esimerkiksi Puruveden muikun osalta. Hän itse määrittele lähiruuaksi sellaisen, joka tulee Savonlinnan alueelta, ei juuri sen kauempaa.

Punkaharjun K-Marketista tuli K-Market Kruunu silloin, kun Humia aloitti vuonna 2007. Hän sai itse keksiä nimen – K-ryhmässä on tapana, että uusi kauppias nimeää itse kauppansa.

– Kaupan nimi oli tavallaan helppo keksiä. Punkaharjuun liitetään muun muassa Kruunupuisto, keisarillinen perinne ja vanha luonnonsuojelualue.

Humia on pannut merkille, että Punkaharjulla eletään tällä hetkellä positiivisessa hengessä. Punkaharju on tiivistynyt Savonlinnan kuntaliitoksen jälkeen, ja yhteenkuuluvaisuuden tunne on punkaharjulaisten kesken voimistunut.

– Sen jälkeen kun yhdistyttiin Savonlinnaan, Punkaharjun kylällä on ollut enemmän vipinää: on muun muassa vireä kyläyhdistys ja yrittäjäyhdistys. Yhteen hiilleen puhaltamista on ollut enemmän kuin silloin, kun Punkaharju oli itsenäinen kunta. Siinä on ollut itsekin ollut mukava olla pienenä tekijänä mukana, hän toteaa.

