Ihminen ja materia – Inka Kynkäänniemi on Savonlinnan Taidelukion kuukauden taiteilija

Savonlinnan Taidelukion tuloaulassa sijaitsevan galleria Eteisen lattia on muuttunut hiekkakentäksi. Hienon hiekan aluetta reunustavat tukevat puuaidat.

Kentällä lojuu erilaisia käyttötavaroita tietokoneen monitorista froteesandaaleihin ja särkyneisiin astioihin. Aidalle on unohtunut jonkun sukkahousut, vai ovatko ne sittenkään sitä miltä näyttävät? Harsoisesta kankaasta ommeltu esine onkin ehkä vain viite jostakin konkreettisemmasta.

Viisikymmenvuotisjuhlavuottaan viettävän taidelukion kuukauden taiteilija on Punkaharjulla lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Inka Kynkäänniemi. Hän avasi näyttelyn entisen opinahjonsa galleriassa viime viikon torstaina.

Kynkäänniemi on kirjoittanut ”Taikkarista” ylioppilaaksi vuonna 2011 ja valmistelee parhaillaan lopputyötään Suomen kuvataideakatemian opiskelijana. Kuvataiteen maisterin tutkinto valmistunee ensi kevään aikana.

Taidelukion aulaan Inka Kynkäänniemi on tuonut esille isokokoisen installaationsa, joka on osa hänen lopputyötään. Siihen liittyy myös viidentoista minuutin mittainen video, jonka hän on tehnyt yhdessä opiskelukaverinsa Iiris Kaarlehdon kanssa.

Hiekkaa, erilaisia tavaroita, ääntä ja kuvaa sisältävässä ”Kenttä” -teoksessa Kynkäänniemi yhdistelee itseään askarruttavia teemoja.

– Tämä voisi olla vaikka tulevaisuuden arkeologinen alue. Erilaisten merkkien ja tiedon kasautuma, hän kertoo.

Materiaalinen maailma, sen esiintyminen ja merkitys kiinnostaa Kynkäänniemeä, joka pohtii aihetta myös ympäristönäkökulmasta. Monet kulutushyödykkeemme kestävät pidempään kuin me itse.

– Mitä meistä jää, kun olemme täältä jo poistuneet, hän kysyy.

Jälkeemme jättämä materia sisältää tietoa meistä ja tämä informaatio on taiteilijan mielestä kiinnostavaa.

Taideopinnoissaan Inka Kynkäänniemi on saanut tutustua monenlaisiin tekniikoihin ja niistä näytteitä on myös taidelukion näyttelyssä, joka sisältää esimerkiksi maalauksia, tekstiilejä ja valoteoksen. Tuttua on muun muassa kipsivalosten tekeminen, josta näytteitä on nähtävissä Kenttä-teoksessakin.

Kaksi vuotta sitten Kynkäänniemi oli vaihto-opiskelijana Kööpenhaminassa Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa, joten oppia hän on saanut jo useista korkeatasoisista taideoppilaitoksista.

Taidelukioaikaansa Inka Kynkäänniemi muistelee kiitollisena ja hyvillä mielin. Erityisesti koulun innostava ilmapiiri jäi mieleen ja kannusti jatkamaan tietä kohti ammattitaiteilijan uraa.

– Taikkari antoi hyvät eväät jatkoon. Taideaineitten osuus oli kolmannes opetuksesta ja saimme kokeilla laajasti eri tekniikoita.

Erityisen tärkeänä Inka Kynkäänniemi pitää taidelukiossa kohtaamaansa yhteisöä ja sen vaikutusta. Työskentely samanhenkisten ihmisten kanssa oli arvokas kokemus nuorelle taideopiskelijalle, joka jatkoi taidekorkeakouluun heti ylioppilaaksi valmistumisensa jälkeen.