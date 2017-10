Suur-Savon Sähköllä isot aluetaloudelliset vaikutukset – yhtiön toiminnasta tehtiin tutkimus

Suur-Savon Sähkö –konsernin työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset henkilöstömäärään verrattuna, todetaan pro gradu -tutkimuksessa, joka on tarkastettu ja hyväksytty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa syyskuun lopussa.

Aluetalousmalleihin perustuvan tutkimuksen teki Kirsi Koivunen.

Suur-Savon Sähkö –konsernin investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa ja operatiiviset kustannukset ovat olleet liki 50 miljoonaa euroa. Alueella merkittävänä investoijana sekä palveluiden ostajana energiakonsernin kokonaisvaikutus aluetalouteen on huomattava.

Tutkimuksen perusteella kuitenkin myös iso osa aluetaloudellisista vaikutuksista kohdistuu muille talousalueille Suomessa. Pro gradu-tutkielman tekijän Kirsi Koivusen tutkimus akateemisen tutkimuksen keinoin on osoittanut, miten alueen yritysten valinnoilla paikallisten yrityskumppaneiden palveluiden ostoon voidaan vaikuttaa koko alueen hyvinvointiin.

Tutkimusta esiteltiin perjantaina Suur-Savon Sähkön pääkonttorilla Mikkelissä.

