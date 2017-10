Kerimäen kirkosta vireillä kulttuuriperintöhanke

Kerimäen kirkko sopisi hyvin Eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 kohteeksi. Kirkon kehittämistä elävänä kulttuuriperintökohteena on esittänyt Pellervo Kokkonen Savonlinnan yrityspalveluista.

Kerimäen kappelineuvosto on päättänyt esittää kirkon elävöittämishankkeen jatkovalmistelua ja hankehakemuksen jättämistä. Kulttuuriperinnön teemavuoden hankkeisiin voi hakea rahoitusta Museovirastolta.

Ison kirkon suhteen on myös pientä huolta. Kirkon katon on havaittu vuotavan muutamasta kohtaa, ja kappelineuvosto esittää kattorakenteissa olevien vaurioiden pikaista korjaamista.

Kappelineuvosto kantoi huolta yleisesti kiinteistöjen jatkuvasta ylläpidosta ja huoltamisesta, jolla voidaan ehkäistä suurempien vaurioiden syntyminen.

Ensi vuoden toimintasuunnitelman yhteydessä kappelineuvosto esittää valkokankaan ja videotykin hankintaa talvikirkkoon. Rahaa tarvittaisiin 2500 euroa. Valkokangas ja videotykki palvelisivat uudella tavalla messuissa ja eri tilaisuuksissa.

Kappelineuvosto pyysi kiinnittämään huomiota jatkossa toimintasuunnitelmien ja talousarviomäärärahojen suunnitteluun sekä johtamiseen ja informointiin.

Tavisalon kesäkodin saunarakennuksen ympäristöön otetaan viisi Marko Ruuskasen tekemää puista taidelinnunpönttöä. Ruuskanen on pyytänyt kirkkoneuvostolta lupaa linnunpönttöjen sijoittamiseen eri hautausmaille.