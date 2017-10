Harjun Portille tulossa hyvä vuosi – majoitus- ja ravintolatoiminta ei lopu Tuunaansaaren lomakylässä

Punkaharjun Lomakeskuksen konkurssi ei vaikuta viereisen Matkailukeskus Harjun Portin toimintaan.

Matkailukeskuksen johtaja Markus Kaskinen sanoo, että yritykselle on tulossa tänä vuonna hyvä vuosi.

Harjun Portti on toinen Tuunaansaaren matkailutoimijoista, ja sillä on kymmenen omaa joko mökkiä tai loma-asuntoa. Lisäksi se välittää pariakymmentä kohdetta lomakyläalueella. Majoituskapasiteettia on 93 vuodepaikkaa plus lisävuoteet päälle.

Harjun Portti aloitti toimintansa 12 vuotta sitten, ja ensimmäiset yrityksen omat kohteet se hankki kymmenen vuotta sitten.

– Matkan varrella olemme hankkineet pikku hiljaa lisää omia ja välityskohteita. Olemme valinneet majoitustoiminnan päätoimialaksi, ja sitä olemme kasvattaneet määrätietoisesti.

Kaskinen sanoo, että toiminnan kasvu perustuu yrityksen omaan toimintaan ja sen tuotteisiin sekä Punkaharjun vahvuuksiin. Niitä ovat esimerkiksi toisiaan tukevat matkailupalvelut, retkeilyreitit ja luontoarvot.

Hän toivoo, että Harjun Portti saisi Punkaharjun Lomakeskuksen konkurssin jälkeen naapuriin aktiivisen toimijan, joka muun muassa investoisi vesipuisto Kesämaahan ja ottaisi pyörittääkseen myös Punkaharjun Paviljonki -ravintolan.

– Se on meillekin ideaalitilanne, että naapurissa menee hyvin. Siitä hyötyvät molemmat, Kaskinen tuumaa.

Tällä hetkellä Tuunaansaaren majoitusbisneksessä eletään Markus Kaskisen mukaan vuoden hiljaisinta aikaa.

Hän sanoo, että Harjun Portin kohteisiin on kuitenkin melko mukavasti varauksia, ja esimerkiksi venäläisiä asiakkaita liikkuu seudulla.

Kaskinen odottaa tulevasta talvesta hyvää – merkit ovat nyt sellaiset. Hänen mukaansa jo viime talvi oli kaikkien aikojen paras Harjun Portilla.

– Viime talvena yöpyjiä oli ennätysmäärä, ja viidessä vuodessa talven majoittujien määrä on kaksinkertaistunut.